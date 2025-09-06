به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی محمد جهانشاهی، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی، مسئول گردشگری سبز وزارت و دبیر اجرایی اولین دوره اعطا نشان سبز هتل‌های ایران با اشاره به این خبر گفت: این رویداد توسط معاونت گردشگری کشور و با همکاری جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در هفته اول مهرماه و همزمان با روز جهانی گردشگری در پایتخت، برگزار می‌شود.

جهانشاهی در رابطه با اهداف این رویداد عنوان کرد: هدف ما تقویت جریان گردشگری سبز در کشور است و به دنبال گسترش رویکردهای پایداری در کسب و کارها و نیز مقاصد گردشگری کشور هستیم.

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و مسئول گردشگری سبز افزود: تلاش ما بر چند محور اصلی شکل گرفته است. این محورها عبارتند از: بهینه‌سازی منابع، افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین گردشگری، ارتقا و تعامل بیشتر با جوامع انسانی و طبیعی پیرامون این صنعت.

جهانشاهی یادآور شد: در این رویداد که برای اولین بار در این سطح و گستردگی برگزار می‌شود، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مصرف منابع و نیز مولد کربن در صنعت گردشگری جهانی و کشورمان یعنی هتل‌ها را هدف‌گزاری کرده‌ایم.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز در ادامه بیان داشت: این رویداد در قالب ویژه برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی گردشگری برگزار خواهد شد و در ادامه تلاش‌هایی است که طی سال‌های اخیر با هدف بهبود شاخص‌های پایداری در گردشگری کشور انجام گرفته است.

جهانشاهی در پایان از فعالان صنعت هتلداری کشور درخواست کرد در این رویداد مهم شرکت کنند تا علاوه بر ارزشگزاری بیشتر نسبت به بهینه‌سازی مصرف منابع و زحماتی که در این رابطه کشیده شده، عاملی جهت تقویت مسئولیت‌های اجتماعی صنعت گردشگری در کشور باشند.

لازم به ذکر است علاقمندان شرکت در این رویداد می‌توانند پس از تکمیل فراخوان منتشر شده نسبت به ارسال آن از طریق آدرس پست الکترونیکی به آدرس itpiran2023@gmail.com تا پایان ۲۶ شهریور ماه جاری اقدام کنند.