چرا خرید اقساطی خودرو در ۱۴۰۴ اهمیت بیشتری دارد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به شرایط مسلط به بازار کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو با نگاه به شاخص‌های اقتصادی و جریان سرمایه گذاری، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که هرنوع خرید کالایی که منطق سرمایه گذاری نیز داشته باشد به صورت اقساطی با توجه به وجود درصد تورم مشخص در بازار برای خریدار سود آور است.

کالایی که پس از چندین ماه مبلغ اقساط ان به پایان می‌رسد قیمت متفاوتی با روزی که خریداری شده دارد و این موضوع در کالای سرمایه‌ای مانند خودرو سود بیشتری دارد. حالا همین محاسبات ساده امکان دارد خریدار را دچار ابهاماتی در تصمیم گیری کند.

در خرید اقساطی حتماً باید چند نکته مهم را مد نظر قرار دهیم.

۱- محل انجام خرید باید ثابت و مطمئن باشد.

۲- خرید ترجیحاً از شرکت معتبر یا نمایشگاه‌های دارای مجوز باشد.

۳- قرارداد مشخص و شفاف بین طرفین منعقد گردد.

با توجه به نکاتی که گفته شد بهتر است با هوشیاری و تحقیق منطقی، یکی از شرکت‌های معتبر یا نمایندگی قانونی و یا نمایشگاه‌های دارای مجوز را به عنوان فروشنده خودرو اقساطی انتخاب نماییم. دراین راستا گفت‌وگویی با امیرعلی حاجی زاده کارشناس بازار خودرو و مدیر فروش شرکت فراخودرو انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

وضعیت امروز بازار خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط فعلی بازار خودرو هم مثل بقیه بازارها از جمله مسکن وطلا و ارز در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد. با توجه به وابستگی این بازار به نوسانات ارزی طبیعتاً با افزایش نرخ ارز دچار تغییرات هیجانی خواهد شد و ایجاد حباب و قیمت‌های کاذب می‌نماید لذا هوشیاری بیشتری نسبت به تشخیص مرجع درست برای تخمین قیمت‌ها را لازم دارد البته نکته مهم این است که در چنین بازاری افراد سودجو خودروهای بی اصالت و ایراد داری که تشخیص آن به سختی امکان پذیر است را وارد بازار فروش می‌نمایند.

در این شرایط توصیه شما به مردم چیست؟ این روزها ماشین بخریم یا صبر کنیم برای وضعیت متعادل‌تر؟

باید در نظر داشت که طبق سابقه تاریخی بازار خودرو، تعادل به معنای کاهش قیمت نخواهد بود. یعنی یک موج افزایش قیمت ایجاد شده و بعد به صورت مقطعی بازار دچار ثبات می‌شد. بنابراین صبر کردن برای تعادل بازار لزوماً به معنای خرید بهتر نیست. در جواب سوال شما باید بگویم اگر سرمایه‌ای داریدکه برای بازارهای سرمایه چندان قابل توجه نیست، خرید اتومبیل گزینه خوبی خواهد بود.

در چند سال گذشته برخی شرکت‌ها مثل ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور و… اقدام به فروش اقساطی خودرو کرده‌اند. برخی دیگر از شرکت‌های فروش خودرو نیز به پرداخت وام و فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی مشغول شدند. اساساً خرید اقساطی خودرو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در خصوص خرید اقساطی هر چیزی اعم از مسکن و خودرو اگر خریدار با اطلاعات کامل به میدان وارد شده و از مجموعه معتبری خرید کند، به نظر من در بلند مدت عموماً به سود خواهد رسید.

نگاهی به بازار ملک در این زمینه می‌تواند مثال خوبی باشد. افرادی که در سال‌های اخیر به صورت اقساطی اقدام به خرید ملک کردند، به خوبی می‌دانند که بهای تمام شده ملک آنها با اقساطی که پرداخت کردند، قابل قیاس نیست و طی یک بازه زمانی نسبتاً بلند مدت، چندبرابر نفع بردند.

شما خرید اقساطی اتومبیل را در شرایط امروز چیزی شبیه به خرید ملک در گذشته می‌دانید؟

بله؛ شباهت‌های زیادی وجود دارد. به طور کلی وقتی مبلغ وام عدد بزرگی نباشد و اقساط با توجه به درآمد خریدار قابل پرداخت باشد، همیشه خرید قسطی علی الخصوص برای قشر متوسط که درآمد ثابتی دارند به صرفه است. در رابطه با بازار خودرو به دلیل اینکه این محصول یک کالای لوکس بوده و برخلاف بسیاری از کشورها مصرفی حساب نمی‌شود، خرید اقساطی آن به صرفه است.

یعنی حتی برای ارتقا دادن اتومبیل هم فکر می‌کنید خرید اقساطی ایده خوبی است؟

بله! با فرض مواردی که گفتم شما یک میلیارد تومن وام می‌گیرید مثلاً یک یا دو ساله حالا شما یک ماشین صفر دارید که ارزش اون تو بازار بعد از این یک یا دوسال معادل دو میلیارد تومنه ولی شما فقط یک میلیارد بابت این خودرو پول دادید بقیه این پول و سود وام طی یکسال سال آینده به صورت ماهانه و قسطی پرداخت خواهد شد.

اما در هر صورت خریدار هم طی این مدت پولی را پرداخت می‌کند.

دو مورد بسیار مهم را در این زمینه باید مدنظر قرار داد. اول اینکه ما در زمان یک یا دوسال آینده به صورت اقساطی پول ماشین را برمی گردانیم و همزمان از آن خودرو استفاده می‌کنیم. دوم اینکه بعد از این مدت که تسویه حساب کردیم، قیمت روز ماشین از پولی که پرداخت کردیم، بعلاوه مبلغ وام و تمام سودهایی که پرداخت شده، بیشتر خواهد بود این کاملاً به نفع خریدار است.

تضمین اینکه بعد از این مدت خریدار سودکرده باشد، وجود دارد؟

اصولاً در هیچ سرمایه گذاری تضمینی وجود ندارد اما روندها و نمودارهای رشد بازار خودرو، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت میان مدت است.

اگر خریدار با این شرایط قصد فروش ماشین خودرو خود را پیش از سررسید اقساطش داشته باشه آیا این امر امکان پذیر است؟

در این خصوص باید دید که قوانین و قواعد شرکت وام دهنده به چه صورت است. در واقع امکان و یا عدم امکان این موضوع در قراردادهای فروش اقساطی خودرو ذکر می‌شود. ولی به صورت کلی انجام این کارو فروش خودرو پیش از سررسید اقساط کار منطقی ومقرون به صرفه‌ای نیست. غیر از اینکه ممکن است مشکلات قانونی زیادی برای فروشنده ایجاد کند.

در این شرایط قطعاً از نظر مالی به شدت به ضرر فروشنده خواهد بود. چون متعهد به تسویه حساب با شرکت وام دهنده خواهد بود وسودی که از خرید اقساطی خودروتوقع داشته عملاً به خریدار جدید میرسه و ایشان باید سود وام دریافتی را پرداخت کنند که به نظر منطقی نیست.

به عنوان کارشناس حوزه فروش خودرو به صورت اقساطی فکر می‌کنید توجه به چه نکاتی در این زمینه حائز اهمیت است؟

به هر حال افرادی که به خرید خودرو اقساطی اقدام می‌کنند عموماً مصرف کننده خودرو هستند در شرایط عادی موسسات مالی و اشخاص حقوقی معتبر، بعد ازاعتبار سنجی و اخذ ضمانت‌های لازم محاسبات مالی را انجام می‌دهند.

ولی در شرایط خاص، خصوصاً بعد از اتفاقاتی که اخیراً در کشور رخ داد (جنگ دوازده روزه) اعطای اعتبار از طریق موسسات مالی به سختی انجام می‌گیرد. به زبان ساده‌تر با توجه به افزایش درخواست‌ها، اعتبار سنجی را به سختی انجام می‌دهند. البته در معامله، وقتی یکی ازطرفین معامله را محکم و سفت و سخت می‌گیرد خیال طرف دیگر نیز کمی راحت می‌شود چون تمامی زوایای آشکارو پنهان یک قرارداد و یک فرایند را در نظر گرفته است.

یکی دیگر از نکاتی که در خرید اقساطی خودرو باید در نظر داشت ایجاد فضای امن به جای فضای رقابتی برای من خریدار است چرا که خرید از یک مجموعه امن از نظر حقوقی و مالی و اعتباری محاسن بسیار زیادی نسبت به یک مجموعه ارزان‌تر دارد که در طول مسیر معاملات مشخص می‌شود.

معامله با یک مجموعه امن و مطمئن و دارای سابقه امتیازات بسیاری برای خریدار دارد که شاید در ابتدا پنهان باشد ولی درطول زمان یکی پس از دیگری و بسته به شرایط به نفع طرفین قرارداد خود را آشکار مینمایدتا قرارداد از مسیر توافق شده انحراف نداشته باشد.

و نکته آخر؛

امیدوارم همه مردم با انتخاب بهترین مجموعه برای خرید قسطی خودرو، بتوانند لذت سوار شدن ماشین‌های به روز و شیک را داشته باشند.

