دیدار با نویسنده به بهانه‌ «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل دیدار با مرتضی سرهنگی پنجشنبه سوم مهر، ساعت ۱۶ در پاتوق فرهنگی حرفینو برگزار میشود. در این محفل که به بهانه انتشار کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» دایر میشود، کاظم چلیپا، حسامالدین سراج، هدایتالله بهبودی، احمد مرادپور، فرهاد قائمیان، اکبر نبوی، محمدرضا بایرامی، رضا میرکریمی، سیدعلی میرفتاح و رضا امیرخانی درباره مرتضی سرهنگی و کتاب تازه او سخنانی را با حاضران در میان خواهند گذاشت. گفتنی است «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» زندگینامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که مرتضی سرهنگی قریب به شش سال برای تحقیق و پژوهش و نگارش آن وقت گذاشته است.
چاپ دوم این کتاب که اردیبهشتماه روانه کتابفروشیها شد، بهتازگی منتشر شده است.
کتاب «قاسم» نوشته مرتضی سرهنگی، پژوهشگر شناختهشده حوزه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، یکی از تازهترین و جامعترین آثار درباره زندگی و ابعاد مختلف شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که توسط انتشارات خط مقدم منتشر شده است. این اثر نتیجه پنج سال پژوهش و گردآوری اسناد، مصاحبهها و روایتهای معتبر است و با زبانی ساده و روان، نگاهی مستند و چندلایه به زندگی سردار سلیمانی ارائه میدهد. کتاب از دوران کودکی او در روستای قناتملک کرمان آغاز و مسیر تحول و نقشآفرینیهای او در سپاه پاسداران و فرماندهی نیروی قدس را دنبال میکند و علاوه بر جنبههای نظامی و سیاسی، به ابعاد انسانی، اخلاقی، معنوی و خانوادگی شخصیت او نیز میپردازد. بهرهگیری از منابع دست اول و مصاحبه با نزدیکان، همرزمان و اعضای خانواده، اعتبار ویژهای به این اثر بخشیده و تصویری جامع از زندگی و دغدغههای شخصی و حرفهای سردار ارائه میکند.
پاتوق فرهنگی حرفینو در خیابان فردوسی، بالاتر از سرهنگ سخایی، کوچه بانک، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک ۴، ساختمان حرفینو واقع شده است.
