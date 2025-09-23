همراهی مرزبانان با فرزند شهید به مناسبت آغاز سال تحصیلی

حسین فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، مرزبانان جانبرکف در اقدامی معنوی و پرمهر، فرزند شهید مرزبان محسن عباسی را از منزل شهید تا مدرسه همراهی کردند. این همراهی که به منظور قدردانی از ایثار خانوادههای شهدا و حمایت از نسل آینده انجام شد، نمادی از همبستگی نیروهای مرزبانی با جامعه و نسل جوان کشور بود.
وی افزود: مرزبانان با حضور در کنار فرزند شهید در نخستین روز مدرسه، ضمن ابراز احترام و انگیزهبخشی به این دانشآموز، به او اطمینان دادند که همچنان پشتوانهای قوی برای تحصیل و آیندهاش خواهند بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این حرکت ارزشمند، پیامآور ارادت عمیق مرزبانان به خانوادههای شهدا و توجه ویژه آنان به اهمیت آموزش و پرورش نسلهای آینده است.
