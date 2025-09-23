نقدعلی: دوگانه رفاه با تسلیم یا مقاومت با گرانی دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی پیش از ظهر سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی در خمینی شهر اظهار کرد: بسیاری از شما تجربه سفر اربعین را داشتهاید، هر عراقی که ما را میدید با علامتهایی نشان میداد که امروز آنچه محبوبیت میآورد، اقتدار است.
وی با اشاره به برخی گفتمانهای رایج افزود: دوگانهای برای ما ساختهاند که اگر رفاه میخواهی باید تسلیم ابرقدرتها شوی و اگر مقاومت میکنی باید گرانی و تورم را تحمل کنی؛ بدانید این دوگانه کذب است و تجربه قطعی نشان داده ذلت و تسلیم هزینهای بیشتر از مقاومت دارد.
نقدعلی ادامه داد: ما عمرمان گذشته و امروز شما نسل جوان میراثبر آینده هستید. در کنار مسائل کلان، در شهرستان خمینیشهر نیز اقدامات مهمی در حال پیگیری است. از جمله با تلاش مسئولان، سالن ورزشی جدیدی در مجموعه ورزشی احداث خواهد شد که مراحل اداری آن در حال تکمیل است.
وی تعداد دانشآموزان شهرستان را ۶۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: ۲۳ واحد آموزشی دولتی، خیرساز و تحت مسئولیت اجتماعی ادارات در حال احداث است. همچنین با پیگیری مجمع خیرین مدرسهساز، سه زمین چمن مصنوعی برای مدارس و یک سالن ورزشی در منطقه منزلیه وعده داده شده است.
نماینده خمینیشهر هدف این طرحها را ایجاد محیطی شاداب برای رشد علمی، اخلاقی و جسمی دانشآموزان دانست و گفت: دانشآموز باید در کنار درس، امکانات ورزشی و تفریحی داشته باشد تا با روح و جسم سالم در مسیر آیندهسازی حرکت کند.
وی با اشاره به حساسیت دشمنان نسبت به نسل جوان، نمونهای از محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی توسط یک فعال آمریکایی را ذکر کرد و افزود: امروز نسل جوان ایرانی، حماسهساز است و برخلاف بسیاری از کشورها، گرفتار رخوت و انحراف نشده است.
نقدعلی خاطرهای از دوران دانشآموزی و حضور داوطلبانهاش در عملیاتهای دفاع مقدس با تغییر شناسنامه و استفاده از کفش پاشنهبلند برای رسیدن به قد مورد نیاز اعزام بیان کرد و بر ضرورت ادامه راه شهدا و پاسداری از میراث آنان تأکید کرد.
