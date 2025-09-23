به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله سنگلج منطقه ۱۲ با بیان اینکه پنجشنبه هفته گذشته از طریق مترو یک میلیون و ۶۲۸ هزار نفر وارد منطقه شدند، اظهار کرد: از مجموع چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تردد، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تردد در منطقه ۱۲ است و سیلی است که باید مدیریت شود.

وی افزود: منطقه ۱۲ نیاز به سختی کار دارد و مدام در رصد است. این منطقه با مناطق دیگر قابل مقایسه نیست و با چالش‌های زیادی روبه رو است.

آئینی با بیان اینکه پله برقی برای زیرگذر چهارراه گلوبندک در حال نصب است، یادآور شد: رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل پیگیری‌های زیادی در این خصوص داشت و خوشبختانه به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه من با اهالی منطقه در ارتباط هستم و مشکلات را به بنده اعلام می‌کنند، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در منطقه بافت تاریخی است به طوری‌که ۴۸ درصد این بافت از بافت تاریخی محسوب می‌شود. فراخوان برای جذب پیمانکار عمرانی سنگلج سه بار تمدید شد و درنهایت پیمانکار آن انتخاب شد. سنگلج به اقدامات اساسی‌تری نیاز دارد که در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۱۲ با تأکید بر اینکه بازنگری در مورد بافت محله سنگلج انجام شده است، یادآور شد: با طرحی که پیش بینی شده، محله از میراثی بودن خارج می‌شود. هیچ اثر تاریخی و میراثی در این محله دیده نمی‌شود و نباید مردم محدود شدند. ۵۰ درصد از این محله با طرح جدید از بافت تاریخی خارج می‌شود.

وی ادامه داد: کسی که در بافت تاریخی سکونت دارد، نمی‌تواند تراکم بگیرد و باید انقلابی صورت بگیرد و اگر آن فرد در محله دیگری ملک دارد، می‌توان به آن ملک تراکم داد که متضرر نشود.

آئینی با بیان اینکه ملک کنار منزل دکتر حسابی خریداری شده و ۸۰۰ متر به آن اضافه می‌شود، اظهار کرد: ملک کیهانی نیز مرمت شده و به زودی تصمیم گیری برای آن انجام خواهد شد. نگاه ما این بود که این مجموعه به بانوان برای امور فرهنگی واگذار شود.

وی با تأکید بر اینکه محله از لحاظ سرانه ورزشی با کمبود روبه رو است، تصریح کرد: سرانه فضای سبز منطقه ۱۲ حدود ۶.۵ مترمربع است و باید اعتبار ویژه ای در اختیار منطقه قرار بگیرد که بتوان فضای ورزشی و فضای سبز منطقه را گسترش داد.

شهردار منطقه ۱۲ تهران با اعلام اینکه برای بازار میوه و تره بار تصمیم گیری و زمین مورد نظر برای تملک انتخاب شد، خاطرنشان کرد: برای اولین بار حدود ۲.۵ کیلومتر از فاضلاب بازار نیز در حال ساماندهی است.

وی افزود: بیش از ۱۰ هزار معتاد متجاهر ساماندهی شده‌اند اما پس از بازگشت، اولین محله‌ای که به آن مراجعه می‌کنند، هرندی است که باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

آیینی گفت: شهردار تهران هربار بنده را می بیند نگران عودلاجان است و تأکید دارد که این موضوع تعیین تکلیف شود. ما هم پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی اعلام کرد: منطقه ۱۲ مدام نظافت می‌شود و کارگران پسماند را به صورت دستی جابجا می‌کنند. ما شاهد سیلی از زباله در منطقه هستیم. باید دو قرارداد برای منطقه منعقد شود؛ به طوری که یک قرارداد روزانه و دیگری شبانه باشد.