بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز سهشنبه و تا روز پنجشنبه جو منطقه آرام و پایدار است و آسمان در اکثر ساعات صاف و گاهی با افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پیشبینی میشود.
وی گفت: طی روزهای جمعه و شنبه در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظهای میرسد که میتواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازهها و تأسیسات، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی و … را به همراه داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، انتظار داریم طی ۷۲ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را داشته باشند.
