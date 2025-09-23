اجرای سند تحول بنیادین و توسعه عدالت آموزشی اولویت دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری پیش از ظهر سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه امیدان شهرستان خمین اظهار کرد: با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، تیموری با تأکید بر نقش علم و اخلاق در اقتدار ملی، از دانشآموزان خواست با تلاش در مسیر تحصیل و اخلاقمداری، پرچم افتخار کشور را برافراشته نگه دارند.
وی افزود: از ابتدای فصل بهار، جلسات فشرده و مستمری با حضور شورای معاونین بهمنظور برنامهریزی دقیق و رفع دغدغههای آغاز سال تحصیلی برگزار شده است.
تیموری تصریح کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید در سطح کشور، وزارت آموزشوپرورش اولویت خود را بر اجرای کامل سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش شکافهای منطقهای در حوزه آموزش متمرکز کرده است.
وی ادامه داد: این سیاستها با هدف ایجاد فرصت برابر برای یادگیری در همه نقاط کشور دنبال میشود.
مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور زنان افزود: شعار «مهر و اقتدار» بهعنوان شعار سال تحصیلی جدید مدارس اعلام شده است؛ شعاری که بر ضرورت تلفیق ارتقای کیفیت آموزشی با تقویت روحیه ملی و هویتمحور دانشآموزان تأکید دارد.
وی تصریح کرد: از مهمترین برنامههای آموزشوپرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ میتوان به تقویت زیرساختهای آموزشی در مناطق محروم، بهبود کیفیت یادگیری در مقاطع پایه و تمرکز بر عدالت آموزشی در سیاستگذاریها اشاره کرد.
تیموری گفت: در همین راستا، وزارت آموزشوپرورش با هدف تحقق اهداف بلندمدت نظام تعلیموتربیت، ارتقای مهارتهای حرفهای معلمان و بهروزرسانی محتوای درسی را نیز در دستور کار قرار داده تا زمینهساز پرورش نسلی توانمند، آگاه و مسئولیتپذیر باشد.
