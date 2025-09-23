  1. استانها
  2. ایلام
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

تفاهمنامه ساخت ۳۰ مدرسه در استان ایلام امضا شد

تفاهمنامه ساخت ۳۰ مدرسه در استان ایلام امضا شد

ایلام - تفاهمنامه مشارکت در ساخت۳۰ مدرسه در استان ایلام توسط بسیج سازندگی و نوسازی مدارس امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه یکم مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان درمحل دفتر سرهنگ جهانپور مسئول بسیج سازندگی استان و در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی قرارداد تفاهمنامه ساخت ۳۰ فضای آموزشی با ۹۴ کلاس درس در استان ایلام منعقد شد.

جلال حمره مدیر کل نوسازی مدارس استان با اشاره به حضور پررنگ بسیج سازندگی در کلیه عرصه‌های سازندگی حضور این نهاد را در امر مشارکت در ساخت مدارس و خدمت رسانی به جامعه تعلیم و تربیت آینده سازان میهن در قالب نهضت توسعه و عدالت در فضاهای آموزشی را حائز اهمیت برشمرد و این حضور را برگ زرین دیگری از خدمت رسانی بسیج در سازندگی کشور دانست.

کد خبر 6599583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها