سیمان و انرژی خورشیدی محور توسعه خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر سه شنبه در مراسم افتتاحیه فاز ۱ کارخانه سیمان زاوه اظهار کرد: استان خراسان در نظر دارد با بسیج امکانات و اختیارات، طرح‌های اساسی و الگو محور را برای توسعه منطقه به ویژه در حوزه صنعت سیمان و کشاورزی به اجرا بگذارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کارخانه سیمان در منطقه و تجربیات ارزنده این صنعت، گفت: یکی از خاطرات خوب من به دوره‌ای برمی‌گردد که کارخانه سیمان در خراسان ساخته می‌شد و همزمان نیروهای متخصص در تهران آموزش می‌دیدند. این تجربه بی‌نظیر در کشور و حتی جهان کم‌نظیر است و انتقال این دانش به مجموعه‌های صنعتی استان یکی از اولویت‌های ماست.

وی افزود: عزم جدی در استان برای انجام پروژه‌های کلان و الگوهای موفق وجود دارد و از مسئولان پروژه‌های ویژه استان خواست تا در طراحی و اجرای این طرح‌ها به صورت تیمی اقدام کنند.

مظفری همچنین تأکید کرد: در حوزه کشاورزی نیز با توجه به نصب بیش از ۶۵۰ سیستم خورشیدی با مشارکت بیش از ۲۳ هزار کشاورز، می‌توان گام‌های مؤثری برداشت.

استاندار خراسان رضوی گفت: هدف ما این است که با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین، الگوی موفقی برای توسعه صنعتی و کشاورزی استان ایجاد کنیم. به رغم چالش‌های مالی و اقتصادی، باید با مشارکت بانک‌ها و نهادهای مرتبط، منابع لازم را تأمین کنیم.

وی به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها و توجه به مسائل اقتصادی استان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تصمیمات اقتصادی گذشته برخی مشکلات کنونی را رقم زده‌اند، افزود: اگرچه شرایط سخت است، اما تجربه نشان داده که در سختی‌ها همگرایی و تلاش بیشتر می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

مظفری در بخش دیگری از سخنانش به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، از تلاش‌های آموزش و پرورش استان و مشارکت خیرین در تأمین فضای آموزشی استان قدردانی کرد و گفت: خراسان رضوی با فاصله زیاد رتبه اول در تأمین فضای آموزشی را دارد و امیدواریم در سال آینده تمام نیازهای فضای فیزیکی مدارس برطرف شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین به برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان اشاره کرد و گفت: این رویداد رفضایی معنوی و نشاط‌آور برای مردم ایجاد کرده است و امید است که مسئولان و مدیران استان بتوانند منشا خدمت و عزت‌مند برای شهدا و خانواده‌های آنان باشند.