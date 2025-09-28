به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج احدزاده روز یکشنبه در جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری اظهار کرد: پدافند غیرعامل و امنیت سایبری از تکالیفی است که تمامی دستگاهها باید به آن توجه داشته باشند و در این راستا نیز بودجه مشخصی اختصاص یافته است. به همین دلیل شناسایی نیازمندیهای این حوزه و رفع آنها برای ارتقای امنیت سایبری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل ضروری است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت ورود فناوریهای نوین به بخش کشاورزی افزود: هوش مصنوعی در این بخش همانند سایر حوزهها آغاز شده، اما باید توجه بیشتری به آن شود و استفاده تخصصی از ظرفیتهای آن در دستور کار قرار گیرد. وظیفه ما ترویج کشاورزی نوین است و سازمان جهاد کشاورزی به عنوان یک نهاد ترویجی باید هم اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار دهد و هم دادههای مورد نیاز را از حوزههای مختلف کشاورزی جمعآوری کند.
در ادامه این جلسه، مهدی زحمتکش رئیس اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیزبا اشاره به ضرورت افزایش ضریب امنیت در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، موضوع امنیت سایبری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. امنیت سایبری شامل اقداماتی برای حفاظت از شبکهها، سیستمهای کامپیوتری، دادهها و نرمافزارها در برابر حملات و دسترسیهای غیرمجاز است و حوزههایی چون امنیت شبکه، اطلاعات، برنامههای کاربردی، فضای ابری، دستگاههای موبایل و اینترنت اشیا را در بر میگیرد.
وی افزود: تهدیدات سایبری شامل بدافزارها، حملات فیشینگ، حملاتDDos، حملات مهندسی اجتماعی و حملات zero-day است که برای مقابله با آنها راهکارهایی نظیر آموزش و آگاهیرسانی، رمزنگاری، بهروزرسانی و پچ کردن، احراز هویت چندعاملی و پشتیبانگیری منظم ضروری است.
زحمتکش با تاکید بر اینکه امنیت سایبری یک حوزه پویا و چند بعدی است، تصریح کرد: مقابله با تهدیدات جدید و پیچیده نیازمند توجه مداوم و بهرهگیری از بهترین روشها و تکنیکهای امنیتی است تا بتوان از سیستمها و اطلاعات در برابر تهدیدات سایبری محافظت کرده و امنیت دیجیتالی را تضمین کرد. همچنین استفاده از هوش مصنوعی در بخشهای مختلف باید به صورت جدیتر دنبال شود و کارکنان نیز در این زمینه آموزشهای لازم را دریافت کنند.
نظر شما