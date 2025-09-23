  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی در پتروشیمی

بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی در پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع صندوق توسعه ملی، گفت: بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی برای توسعه صنعت پتروشیمی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرشید احمدی دیر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع صندوق توسعه ملی در پیش‌نشست سوم همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت: در دوران تحریم، بخش بزرگی از ارزآوری کشور از سوی صنعت پتروشیمی تأمین شد و امروز نیز این صنعت می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه کشور ما به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، ظرفیت بی‌نظیری برای خلق ثروت ماندگار دارد، افزود: هنوز از این منابع به‌طور کامل بهره‌برداری نکرده‌ایم. برای رفع چالش‌هایی مانند کمبود برق و گاز در بخش صنعت، باید به سمت راهکارهای مبتکرانه در تأمین مالی حرکت کنیم.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به آمار تأمین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۶۵ طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با ارزشی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تأمین مالی شده که تنها در بخش پتروشیمی، ۱۴ طرح بزرگ معادل سه میلیارد دلار حمایت دریافت کرده‌اند.

احمدی تأکید کرد: یکی از چالش‌های مهم، تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی است. تعامل مستمر با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع این مسئله در جریان است تا منابع کشور معطل نماند.

کد خبر 6599770
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها