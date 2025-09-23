به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرشید احمدی دیر سرمایه‌گذاری و تأمین منابع صندوق توسعه ملی در پیش‌نشست سوم همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران گفت: در دوران تحریم، بخش بزرگی از ارزآوری کشور از سوی صنعت پتروشیمی تأمین شد و امروز نیز این صنعت می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه کشور ما به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان، ظرفیت بی‌نظیری برای خلق ثروت ماندگار دارد، افزود: هنوز از این منابع به‌طور کامل بهره‌برداری نکرده‌ایم. برای رفع چالش‌هایی مانند کمبود برق و گاز در بخش صنعت، باید به سمت راهکارهای مبتکرانه در تأمین مالی حرکت کنیم.

مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به آمار تأمین مالی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۶۵ طرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با ارزشی بیش از ۲۵ میلیارد دلار تأمین مالی شده که تنها در بخش پتروشیمی، ۱۴ طرح بزرگ معادل سه میلیارد دلار حمایت دریافت کرده‌اند.

احمدی تأکید کرد: یکی از چالش‌های مهم، تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی است. تعامل مستمر با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع این مسئله در جریان است تا منابع کشور معطل نماند.