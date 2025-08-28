هفته پرخبر آب و انرژی؛ از رکورد مصرف بنزین تا انتقال آب طالقان

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته بخش آب و انرژی کشور شاهد چند تحول مهم و رکورد جدید بود.
آب طالقان در مسیر تهران
عیسی بزرگزاده، سخنگوی شرکت آب، از آغاز آباندازی خط انتقال آب طالقان به هشتگرد و شروع مسیر تا کرج خبر داد. به گفته وی، ظرف چند روز آینده ۲.۵ مترمکعب آب به کرج و سپس با جابجایی از منابع موجود، همین میزان به تهران اضافه خواهد شد. فاز دوم این طرح یک ماه دیگر مستقیماً آب را به تهران میرساند.
افزایش ظرفیت واردات برق
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، اعلام کرد دو برنامه برای افزایش واردات برق در حال اجراست: ترانزیت برق از طریق ترکمنستان و تأمین مستقیم برای صنایع متقاضی.
مصرف بیسابقه بنزین
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، از رشد ۷ درصدی توزیع روزانه بنزین و ثبت رکورد مصرف بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر در یک روز خبر داد. وی گفت بخش عمده تولید سوخت کشور مطابق استانداردهای یورو ۴ و ۵ است.
خاموشی مشعلهای نفتی تا پایان برنامه هفتم
محسن محمدپور، رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت، اعلام کرد با اجرای پروژههای بزرگ جمعآوری گاز، تا پایان برنامه هفتم توسعه همه مشعلهای صنعت نفت خاموش خواهند شد.
توسعه تجدیدپذیرها بدون توسعه گسترده شبکه
محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، گفت شبکه برق کشور قادر است بدون سرمایهگذاری کلان، ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر را به بهرهبرداری برساند.
امید به حل بحران برق
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، با اشاره به طرحهای جدید افزایش ظرفیت تولید و صرفهجوییهای انجامشده، ابراز امیدواری کرد مشکلات برق در آیندهای نزدیک برطرف شود.
تسهیلات ۸۰ میلیاردی برای بهینهسازی مصرف گاز
علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از تخصیص تجهیزاتی با ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان به مشترکان برنده قرعهکشی برای جایگزینی لوازم گازسوز راندمان بالا خبر داد.
رفع افت فشار آب در ماههای آینده
هاشم امینی، مدیرعامل آبفای کشور، اعلام کرد با اجرای پروژههای انتقال آب از زیاران و استفاده از منابع جدید، مشکل افت فشار آب تهران برطرف و تابآوری سدها تا فصل بارش افزایش مییابد.
رشد ۴۵ درصدی احداث نیروگاههای جدید
بر اساس گزارشها، در یک سال اخیر بیش از یکهزار و ۴۲۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی از محل رفع محدودیت نیروگاههای بخاری و ارتقای واحدهای گازی اضافه شده که رشدی ۴۷ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
