۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

تعطیلی ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه

همدان - ادارات استان همدان در روزهای پنجشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری همدان در اطلاعیه‌ای از تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه در این استان تا اطلاع ثانوی خبر داد.

بر اساس این دستور، مدیران و رؤسای دستگاه‌ها موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان دورکاری کارکنان فراهم شود.

واحدهای عملیاتی، بهداشتی، درمانی، خدمات‌رسان و امدادی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و همچنان به فعالیت حضوری ادامه می‌دهند. همچنین کارکنان باید با هماهنگی قبلی از خروج از محل جغرافیایی خود در روزهای دورکاری خودداری کنند.

