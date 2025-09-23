به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز سه‌شنبه در دومین جلسه هم‌افزایی و نظارت بر اجرای برنامه‌های عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار کرد: ضرورت دارد شعب تخصصی در حوزه ترک فعل، رسیدگی به مسائل فضای مجازی، حفظ حقوق عامه و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود.

وی، فضای مجازی را هم فرصتی برای پیشرفت علمی و هم تهدیدی برای امنیت روانی جامعه دانست و افزود: عدم مدیریت این فضا عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است؛ دستگاه‌های مسئول باید اقدامات عملی و جدی‌تری در این زمینه انجام دهند.

دادستان مرکز استان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در اطلاع‌رسانی ادامه داد: نهادهای مسئول باید با ایجاد سامانه‌های دقیق اطلاع‌رسانی، جلوی شایعات و اخبار نادرست را بگیرند. در صورت قصور یا کوتاهی، دادستانی ورود خواهد کرد.

خلفیان همچنین تشریح کرد: اجرای برنامه‌های عملیاتی دادسرا می‌تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص کرده و در کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ارتقای خدمات قضائی مؤثر باشد.

وی، یکی از اولویت‌های این برنامه را آموزش تخصصی نیروی انسانی و ارتقای تجهیزات ضابطان دانست و گفت: نیروی کاردان و متخصص مهم‌ترین سرمایه نظام قضائی است و نظارت بر عملکرد کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.