  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

خلفیان: با قصور در مبارزه با قاچاق سوخت برخورد قضایی می‌شود

خلفیان: با قصور در مبارزه با قاچاق سوخت برخورد قضایی می‌شود

اهواز - دادستان مرکز خوزستان گفت: برای جلوگیری از قاچاق سازمان‌یافته سوخت، دستگاه‌ها باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در صورت قصور یا ترک فعل، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیته قضایی مبارزه با قاچاق سوخت اظهار کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید توجه ویژه‌ای به موضوع قاچاق سوخت داشته باشد و مبارزه با این پدیده باید هوشمندانه و بازدارنده باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها افزود: نظارت‌های دقیق بر بارنامه‌های سوخت کامیون‌های سوخت‌رسان باید در اولویت قرار گیرد و اصلاح فرآیندها می‌تواند در کاهش قاچاق سوخت اثرگذار باشد.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: برخی ضعف‌های دستگاهی نباید در انجام وظایف و تکالیف ما خللی ایجاد کند و همواره باید در مسیر افزایش رضایت عمومی تلاش کنیم.

خلفیان در ادامه بر تشکیل گشت‌های بازرسی مشترک برای پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: ضابطان قضایی نیز در کشف و ضبط سوخت قاچاق و مقابله با آن، باید اقدامات سخت‌گیرانه داشته باشند.

کد مطلب 6846155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها