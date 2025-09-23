به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گشایش ۲۰۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی دیگر در کشور، نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیهخانه فاضلاب آباده با دستور برخط عباس علیآبادی، وزیر نیرو، به بهرهبرداری رسید.
در آئین افتتاح این پروژه که با حضور رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، فرماندار شهرستان و علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا فارس برگزار شد، طی ارتباط مستقیم با وزارت نیرو، این طرح رسماً وارد مدار تولید شد.
علی شبانی، مدیرعامل شرکت آبفا فارس در حاشیه این مراسم با اشاره به سیاستهای دولت در مسیر خوداتکایی انرژی اظهار داشت: در گام نخست، احداث سه نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی در تصفیهخانههای فاضلاب آباده، نیریز و فیروزآباد با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: نیروگاه خورشیدی آباده با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال امروز با دستور مستقیم وزیر نیرو افتتاح شد و نیروگاه نیریز نیز در مراحل پایانی احداث قرار دارد، در حالی که پروژه مشابه در فیروزآباد نیز در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: بهرهگیری از انرژی خورشیدی ضمن کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، پایداری تأمین انرژی، کاهش هزینههای عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و حرکت به سمت اقتصاد سبز را محقق میسازد.
شبانی این اقدام را گامی مهم در توسعه انرژیهای پاک و تحقق اهداف ملی در حوزه خودکفایی انرژی دانست.
نظر شما