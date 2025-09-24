به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: این دوره از مسابقات با حضور حدود ۶۰ ورزشکار از استان‌های کرمان، اصفهان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، فارس، تهران، البرز و گلستان برگزار شد و یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی کارگری کشور به‌شمار می‌رفت.

وی افزود: رقابت‌ها در قالب جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و به میزبانی هیئت ورزش زورخانه‌ای استان کرمان و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شش رشته سنتی و اصیل زورخانه‌ای شامل سنگ، کباده، چرخ تیز، چرخ چمنی، میل‌بازی و میل‌سنگین برگزار شد.

قنبری با اشاره به اهداف این مسابقات، اظهار داشت: ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی، ارتقای سلامت جسم و روان کارگران، تقویت همبستگی اجتماعی و هویت ملی با محوریت آئین‌های سنتی و ایجاد انگیزه ورزشی در میان کارگران جوان از جمله اهداف برگزاری این رقابت‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: تیم منتخب ورزش‌های زورخانه‌ای کارگران استان چهارمحال و بختیاری با حمایت هیئت ورزش کارگری استان به این مسابقات اعزام شد و آقایان حمزه علی‌بیگی در رشته چرخ و کمال آزادگان در رشته کباده موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شدند.

در پایان این رقابت‌ها، از تلاش‌های ورزشکاران و عوامل اجرایی مسابقات تقدیر به‌عمل آمد.