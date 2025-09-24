حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای پویش معنوی به عشق حسین (ع) می‌بخشم که از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر امسال در سراسر کشور برگزار شد، اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان اصفهان با پیروی از سیره امام حسین (ع)، اسوه گذشت و ایثار، گام‌های مؤثری در تحقق صلح و سازش و کمک به آزادی زندانیان برداشتند.

وی افزود: با تلاش مضاعف و جلب رضایت اولیای دم، چهار پرونده قتل منجر به قصاص با سازش مختومه شد و چهار محکوم به زندگی بازگشتند.

جعفری خاطرنشان کرد: در این مدت، گذشت شاکیان سبب آزادی ۱۴۴ زندانی و مختومه شدن ۴۶۹ پرونده از طریق مصالحه در شعب ویژه زندان شد.

رئیس‌کل دادگستری استان تاکید کرد: در ادامه اجرای این پویش، بیش از ۸۰۸ پرونده مهم کیفری، حقوقی و خانواده نیز با میانجی‌گری شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش رسید.