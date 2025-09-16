مصالحه ۸ هزار پرونده در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از مصالحه هشت هزار پرونده در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) در گلستان، گفت: بیش از هفت هزار فقره از این پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح به سازش طرفین رسید و مختومه شد و بیش از هزار پرونده هم در شوراهای حل اختلاف با پادرمیانی به مصالحه ختم شد.

آسیابی ادامه داد: ۴۳۱ مورد از دعاوی و اختلافات هم پیش از تشکیل پرونده قضائی، با کمک صلح یاران حل و فصل شد.

وی افزود: همچنین در مدت اجرای این پویش ۴۵ محکوم مالی با گذشت شاکیان و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و صلحیاران از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همچنین با تلاش‌هایی که در قالب این پویش صورت گرفت، اولیای دم در سه پرونده به عشق امام حسین (ع) از اجرای حکم قصاص گذشتند و به سه محکوم فرصت زندگی دوباره دادند.

وی یادآور شد: همچنین گلستانی‌ها از ابتدای ماه محرم در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) می بخشم بیش از چهار میلیارد تومان برای کمک به آزادی محکومان مالی نیازمند، کمک کردند.

