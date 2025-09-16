  1. استانها
مصالحه ۸ هزار پرونده در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) در گلستان

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان از مصالحه بیش از هشت هزار پرونده در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از مصالحه هشت هزار پرونده در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) در گلستان، گفت: بیش از هفت هزار فقره از این پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح به سازش طرفین رسید و مختومه شد و بیش از هزار پرونده هم در شوراهای حل اختلاف با پادرمیانی به مصالحه ختم شد.

آسیابی ادامه داد: ۴۳۱ مورد از دعاوی و اختلافات هم پیش از تشکیل پرونده قضائی، با کمک صلح یاران حل و فصل شد.

وی افزود: همچنین در مدت اجرای این پویش ۴۵ محکوم مالی با گذشت شاکیان و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف و صلحیاران از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: همچنین با تلاش‌هایی که در قالب این پویش صورت گرفت، اولیای دم در سه پرونده به عشق امام حسین (ع) از اجرای حکم قصاص گذشتند و به سه محکوم فرصت زندگی دوباره دادند.

وی یادآور شد: همچنین گلستانی‌ها از ابتدای ماه محرم در قالب پویش به عشق امام حسین (ع) می بخشم بیش از چهار میلیارد تومان برای کمک به آزادی محکومان مالی نیازمند، کمک کردند.

