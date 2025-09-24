رمز حفاظت از انقلاب و پاسداشت خون شهدا تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله گشتاسبی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای استان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: که انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی بر اساس باورها و ارزش‌های اسلامی و قرآنی شکل گرفت و به همه ملت‌های عالم یادآوری کرد که اگر می‌خواهند سربلند و آزاد باشند باید از استقلال و ارزش‌های دینی و مذهبی خود دفاع کنند.

وی ادامه داد: جبهه استکبار با سردمدارای آمریکا به هیچ کشوری اجازه استقلال را نمی‌دهند به همین دلیل از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی در مقابل آن ایستاده و حتی جنگ را تحمیل نمودند ولی دفاع مقدس و خون پاک شهیدان جریان انقلاب را به حرکت در می‌آورد و امروز در همه ابعاد کمک می‌کند تا در مسیر پیشرفت استوار و محکم حرکت کند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای شمال‌غرب کشور افزود: جنگ ۱۲ روزه نیز به خاطر دشمنی دیرینه استکبار با انقلاب تحمیل شد ولی به لطف خدای متعال و رهبری امامین انقلاب و استواری ملت، شاهد پیروزی ایران اسلامی در همه عرصه‌ها بودیم و دشمنان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.

سردار گشتاسبی با اشاره به اینکه رمز نجات و حفظ خون شهدا تبعیت محض از ولایت مطلقه فقیه و انسجام و وحدت همه اقوام و ادیان کشور در دفاع از انقلاب اسلامی و حضور عاشقانه مردم در دفاع از کشور است بر حفظ این امور تاکید نمود.

در پایان این آئین از خانواده شهیدان میثم خلیلی، سعید رضایی، ولی تاک، سیروس مرزی و شهید رضا علیزاده حصار از شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تقدیم لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.