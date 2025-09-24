به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در جلسه کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول استان یزد گفت: کار صدور اسناد مالکیت کاداستری نهضت ملی مسکن به نام سازمان ملی زمین به نمایندگی دولت، کار مطلوبی است و مانع بسیاری از مشکلات قضائی و نظارتی در آینده خواهد شد.

وی افزود: نکته مهم در این بخش این است که دستگاه‌های متولی در واگذاری اراضی به بخشهای حقوقی و حقیقی، ضمن نظارت بر رعایت زمان بندی قراردادها، در صورت تخلف از تعهدات با جدیت برخورد کنند و لازمه کار این است که قراردادها اصلاح و به گونه‌ای تنظیم شود که به جای حق فسخ، خود به خود و بدون نیاز به طرح دعوی قضائی، منسوخ شده و امکان واگذاری به فرد دیگری فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد یکی دیگر از مشکلات این بخش بویژه در مورد اسناد مربوط به بنیاد مسکن و نیز طرح‌های نهضت ملی مسکن را هزینه‌های بالای قرارداد واگذاری و انتقال اسناد این اراضی به مردم عنوان کرد و افزود: باید قدرت و توان و نهایتاً رضایت مردم بویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر باشد و این هزینه‌ها تا حد ممکن تعدیل شده و کاهش یابند.

حجت الاسلام طهماسبی در بخش دیگر این جلسه با اشاره به لزوم صیانت از موقوفات با دریافت اسناد مالکیت آنها گفت: در این بخش باید نظارت‌ها جدی تر شود و در این راستا برای دریافت اسناد مالکیت مساجد، همکاری بیشتر اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.