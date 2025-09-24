حمایت ویژه از بخش خصوصی در همایش «وفاق ملی»

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صدیق، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز، صبح چهارشنبه، در نشست خبری همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه» با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در چرخه اقتصادی استان گفت: هدف استانداری تنها جذب سرمایه‌گذاران جدید نیست، بلکه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و ایجاد شرایط مناسب برای تداوم و توسعه آنها نیز در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزود: در شرایط اقتصادی خاص کشور و با توجه به چالش‌های موجود، استانداری البرز به همراه دستگاه‌های اجرایی مرتبط تصمیم دارد فضای کسب‌وکار را بیش از گذشته برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند.

صدیق افزود: این رویکرد نه تنها جذب سرمایه‌های تازه را هدف‌گذاری کرده، بلکه بر حفظ سرمایه‌های پیشین و تقویت آنها نیز تمرکز دارد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه جلسات متعدد استانداری با بخش خصوصی نشان می‌دهد که حضور فعال و مشارکت جدی این بخش، شرط اصلی موفقیت اقتصادی است.

صدیق اضافه کرد: هرچقدر دستگاه‌های دولتی تلاش کنند، بدون همراهی بخش خصوصی نتیجه قابل‌توجهی حاصل نخواهد شد. از این رو، استانداری نگاه ویژه و حمایتی به فعالان اقتصادی دارد و آماده است موانع پیش روی آنان را برطرف سازد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز بیان کرد: استان البرز دارای فرصت‌ها و توانمندی‌های متنوعی در عرصه سرمایه‌گذاری است و تعداد قابل‌توجهی سرمایه‌گذار با تجربه‌های موفق در این استان فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول افزود: متأسفانه برخی به‌دلیل مشکلات اجرایی یا موانع غیرضروری از استان خارج شده‌اند که باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌ها شرایط بازگشت و فعالیت دوباره آنان فراهم شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری موفق همایش «وفاق ملی»، خاطرنشان کرد: این رویداد می‌تواند به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در البرز و گسترش همکاری میان بخش خصوصی و دولت تبدیل شود؛ فرصتی که ثمرات آن مستقیماً به بهبود زندگی مردم استان و رشد اقتصادی مناطق مختلف منجر خواهد شد.