آبادانی روستاها در کرمان و مهاجرت معکوس رقم خورد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان با وسعتی بیش از ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، یکی از پهناورترین استان‌های کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد از جمعیت این استان در مناطق روستایی ساکن هستند و این موضوع، توسعه و بهسازی روستاها را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

استان کرمان با بیش از پنج هزار و ۶۰۰ روستا و جمعیتی که بیش از ۴۰ درصد آن در مناطق روستایی ساکن هستند، یکی از پهناورترین و در عین حال زلزله‌خیزترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، مقاوم‌سازی مسکن روستایی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ جان و مال هزاران خانواده است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در استان کرمان به ۷۰ درصد رسیده است و این رقم در حالی ثبت شده که میانگین کشوری ۵۷ درصد است و استان‌هایی مانند لرستان و همدان نیز در زمره استان‌های پیشرو در این حوزه قرار دارند.

طی سال‌های اخیر، بیش از ۲۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان کرمان ساخته و تحویل روستاییان شده است و سالانه نیز به طور میانگین ۱۰ هزار واحد جدید احداث می‌شود.

با وجود این دستاوردها، هنوز ۳۰ درصد از خانه‌های روستایی استان فاقد مقاومت لازم هستند.

تجربه زلزله‌های تلخ گذشته در استان کرمان، از جمله زلزله هجدک که بازسازی مناسب پس از آن، باعث کاهش تلفات در زلزله سال ۹۶ شد، نشان می‌دهد که مقاوم‌سازی مسکن تا چه اندازه در کاهش تلفات انسانی مؤثر است.

با این حال، روند مقاوم‌سازی در حالی با سرعت مطلوبی پیش نمی‌رود که بنیاد مسکن استان کرمان برنامه‌ریزی کرده که در چهار تا پنج سال آینده، شاخص مقاوم‌سازی را به ۱۰۰ درصد برساند.

برای تحقق این هدف، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با بهره ۵ درصد به استان ابلاغ شده و سهمیه استان در این بخش ۱۱ هزار فقره تعیین شده است.

همچنین در کنار این تسهیلات، کمک‌های بلاعوض ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی برای متقاضیان دهک‌های یک تا چهار در نظر گرفته شده است.

با وجود این حمایت‌ها، هنوز روستاهای بسیاری در نقاط مختلف استان، به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده جنوبی، از نعمت مسکن مقاوم بی‌بهره هستند و وجود ۱۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهرستان‌های استان، نشان‌دهنده حجم بالای کاری است که همچنان باقی مانده است.

تا زمانی که این بافت‌های فرسوده و خانه‌های غیرمقاوم ساماندهی نشوند، کرمان در برابر زلزله‌های احتمالی آسیب‌پذیر خواهد بود و جان هزاران شهروند روستایی در معرض خطر جدی قرار خواهد داشت.

گفتنی است با توجه به اینکه بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان کرمان در روستاها سکونت دارند، سرمایه‌گذاری در مقاوم‌سازی مسکن روستایی، نه تنها یک اقدام عمرانی، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است که می‌تواند از فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

۷۰ درصد خانه‌های روستایی استان مقاوم‌سازی شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان با اعلام اینکه ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم‌سازی شده است، گفت: این رقم در حالی محقق شده که میانگین کشوری ۵۷ درصد است.

ایوب سازمند، همچنین از آغاز ساخت هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی ویژه دهک‌های یک تا چهار در مرکز استان کرمان خبر داد و به تشریح دیگر اقدامات این نهاد در حوزه مسکن محرومان، طرح نهضت ملی و آسفالت روستایی پرداخت.

وی با اشاره به عملکرد این نهاد در حوزه مقاوم‌سازی و ساخت مسکن روستایی، اعلام کرد که استان کرمان در این زمینه موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است.

بر اساس آمار ارائه‌ شده، ۷۰ درصد از خانه‌های روستایی استان مقاوم‌سازی شده‌اند که این رقم بالاتر از میانگین کشوری یعنی ۵۷ درصد است.

سازمند، در ادامه به آغاز طرح تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار اشاره کرد و گفت: سهمیه استان کرمان برای ساخت مسکن محرومان در سال جاری یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی است و از این تعداد، تاکنون ۵۹۰ واحد در مراحل مختلف اجرایی از جمله اسکلت، فونداسیون و دیوارچینی قرار دارند و به‌زودی عملیات ساخت هزار واحد دیگر نیز در مرکز استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد پیشین این نهاد در تأمین مسکن اقشار کم‌ برخوردار افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۹۷۹ واحد مسکونی ویژه محرومان در قالب تفاهمنامه مشترک با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی احداث شده است.

تسهیلات بانکی ساخت مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن کرمان هم با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌ شده برای این طرح، گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره ۵ درصد به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: همچنین در مرکز استان، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان به‌صورت بلاعوض به این تسهیلات اضافه شده است تا بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت مسکن برای محرومین تأمین شود.

سازمند، با ابراز امیدواری از کلید خوردن ساخت ۵ هزار واحد مسکونی ویژه محرومین در شهرستان‌ها طی سال جاری، گفت: پیش‌بینی می‌شود این واحدها در بازه زمانی دو ساله تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به عملکرد سالانه بنیاد مسکن در استان کرمان، خاطرنشان کرد: سالانه ۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان کرمان ساخته می‌شود و این استان در این زمینه جزو استان‌های پیشرو است. در سال‌های اخیر نیز ۲۸۰ هزار واحد مسکونی مقاوم در مناطق روستایی استان ساخته و تحویل روستاییان شده است.

سازمند، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۱۷ هزار واحد مسکن روستایی و ۴۹ هزار واحد مسکونی شهری در استان ساخته شده است، افزود: در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز بیش از ۹ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در ادامه به پروژه‌های عمرانی روستایی اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰ میلیون مترمربع آسفالت روستایی در استان اجرا شده که ۴ میلیون مترمربع آن فقط طی دو سال اخیر بوده است.

وی واگذاری ۷۳ هزار و ۵۹۱ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط و صدور ۱۳۹ هزار جلد سند مالکیت اماکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را از دیگر خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان عنوان کرد

توسعه روستاها با هویت‌بندی و آب‌رسانی شتاب می‌گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هم با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از روستاهای استان فاقد کد شناسایی رسمی هستند، از اجرای طرح ملی کدپستی الکترونیکی (GNAF) تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: عملیات آبرسانی به ۶۶۴ روستای فاقد آب بهداشتی نیز در دست اجراست و توسعه زیرساخت‌های روستایی در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این معاونت در حوزه ساخت‌وساز و بهسازی روستاهای استان پرداخت.

معاون استاندار کرمان با اشاره به وسعت استان و تعداد بالای روستاها، توسعه روستاها را نیازمند نگاه همه‌جانبه دانست و اعلام کرد که اولویت این معاونت در حال حاضر بر سه محور اصلی، هویت‌بندی و کدگذاری الکترونیکی روستاها، تأمین آب پایدار برای روستاهای فاقد آب بهداشتی، و بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی متمرکز است.

وی تأکید کرد: این سه محور، زیربنای توسعه متوازن روستاهاست و بدون آنها، سایر اقدامات عمرانی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

معاون استاندار کرمان با اشاره به موضوع آسفالت راه‌های روستایی، آن را یکی از مطالبات جدی روستاییان دانست.

ذاکری هرندی، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری و راهداری کرمان خبر داد که بر اساس آن ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه طی ۱۸ ماه اجرا می‌شود و گام مهمی در جهت رفع محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی استان کرمان خواهد بود.

ذاکری‌هرندی، بر نقش کلیدی فرمانداران، شهرداران و دهیاران در توسعه روستایی تأکید کرد و گفت: آنها باید از ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و محلی برای ایجاد پروژه‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

وی افزود: همچنین فرمانداران باید در فرآیند توزیع اعتبارات نقش مستقیم داشته باشند و با اولویت‌بندی صحیح پروژه‌ها و تجمیع طرح‌های پراکنده، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند.

وی ادامه داد: نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز یکی دیگر از وظایف فرمانداران است و تمام مصوبات شوراها باید در کمیته‌های تطبیق شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان، توسعه متوازن و عادلانه روستاها را یکی از اهداف اصلی دولت چهاردهم دانست و تأکید کرد: این معاونت با تمام توان برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد و امیدوار است با همکاری و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی، شاهد تحول ملموس در زیرساخت‌های روستایی استان باشیم.

ذاکری هرندی، افزود: رونق عمرانی و افزایش زیر ساخت ها در استان ها می تواند زمینه را برای توسعه اقتصادی روستاها و باز گشت مردم به این مناطق مهیا کند.

ذاکری‌هرندی، در توضیح طرح کدپستی الکترونیکی، آن را یک طرح هویت‌بخش برای تمام سکونتگاه‌های شهری و روستایی دانست و با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ درصد از روستاهای استان کرمان فاقد کد شناسایی رسمی هستند، این موضوع را یک خلأ بزرگ در حوزه خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی محسوب کرد.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریورماه امسال، اجرای کامل این طرح در تمام شهرها و روستاهای استان به سرانجام برسد افزود: این طرح، دسترسی به اطلاعات مالکان را تسهیل می‌کند، به هویت‌بندی امنیتی و املاکی کمک می‌کند و نیاز به استفاده از آدرس‌های سنتی را حذف می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین در بناهای تاریخی، کد پستی الکترونیکی به صورت کاشی بر سر در منازل نصب خواهد شد تا هویت دیجیتال این اماکن نیز حفظ شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان در ادامه به موضوع آبرسانی روستایی پرداخت و اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی این معاونت، تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای فاقد آب بهداشتی است و عملیات اجرایی طرح‌های آبرسانی به ۶۶۴ روستا در استان در دست اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تأمین اعتبارات لازم، این روستاها هرچه سریع‌تر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شوند.

ذاکری‌هرندی، با اشاره به جایگاه استان کرمان در حوزه ساخت‌وساز و بهسازی مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان کرمان در این حوزه جزو استان‌های پیشرو است و آمارها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم‌سازی شده‌اند که این رقم از میانگین کشوری بالاتر است.

وی بر تداوم این روند تأکید کرد و گفت: تسهیلات ساخت و بازسازی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و امیدواریم با تخصیص به‌موقع اعتبارات، شتاب بیشتری به این حرکت ببخشیم.

مقاوم سازی خانه های روستایی در کنار توسعه زیر ساخت های روستایی می تواند در زمان بروز حادثه به خصوص زمین لرزه های از میزان خسارتها بکاهد.