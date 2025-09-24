انسجام ملی پس از رخدادهای اخیر فرصتی برای بازتعریف گفتمان سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری ظهر چهارشنبه، در نشست صمیمی و هم‌اندیشی اعضای مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در دانشگاه طلوع مهر با تبریک هفته دفاع مقدس، با قدردانی از استمرار فعالیت‌های فکری و فرهنگی این مجمع، اظهار کرد: استمرار بیش از یک‌هزار و صد جلسه هفتگی و ثبت و ضبط نتایج آن، سرمایه‌ای گرانسنگ برای نظام جمهوری اسلامی است که به تحکیم پایه‌های فکری و سیاسی جامعه کمک می‌کند.

حیدری با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها، افزود: مطالب و دغدغه‌هایی که مطرح می‌شود، همسو با نیازهای روز جامعه است و باید از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی به اطلاع عموم به‌خصوص نسل جوان رسانده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به انسجام و همبستگی ملی شکل‌گرفته پس از رخدادهای اخیر، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که دسته‌بندی‌های سیاسی متعارف پاسخگوی همه نیازهای جامعه نیست و ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ادبیات سیاسی نوین هستیم که بتواند اصولگرایان و اصلاح‌طلبان متدین را در کنار هم قرار دهد و فراتر از قالب‌های سنتی، زمینه‌ساز حل مشکلات کشور باشد.

وی با تأکید بر اهمیت انتخابات آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: همان‌طور که این مجمع در سال‌های گذشته توانست فضایی برای گفتگو و هم‌افزایی ایجاد کند، امروز نیز باید با گفتگوی سازنده، زمینه را برای انتخاباتی پرشور فراهم کنیم تا یکپارچگی ملی دچار آسیب نشود.

معاون سیاسی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم نارضایتی‌های روزمره به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود و مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید همواره رضایت آنان را مدنظر قرار دهیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات در حوزه‌های خدماتی و عمرانی مانند وضعیت نانوایی‌ها، جایگاه‌های سوخت و زیرساخت‌های شهری، گفت: این مسائل اگرچه ساده به نظر می‌رسند، اما می‌توانند منشأ نارضایتی اجتماعی باشند و نیازمند همکاری و یاری نخبگان و مجموعه‌های فکری هستیم و باید مکانیسمی طراحی شود تا دیدگاه‌های کارشناسی این نهادها به‌طور مستقیم به بدنه اجرایی منتقل شود و در رفع مشکلات مردم مؤثر واقع گردد.

حیدری در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای انتخابات شوراها، اظهار کرد: شهر قم با جایگاه ویژه مذهبی و سیاسی خود نیازمند حضور افراد فرهیخته، متخصص و حکیم در شورای شهر است و وظیفه ما و شماست که شرایط را برای حضور چهره‌های شایسته فراهم کنیم تا هم شاهد مشارکت گسترده مردم باشیم و هم منتخبان شایسته‌ای برای مدیریت آینده شهر انتخاب شوند.