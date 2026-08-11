به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با تأکید بر ضرورت تأمین بخشی از اقلام راهبردی از طریق واردات، گفت: در همین راستا، ۲۵۶ میلیون دلار برای تأمین دارو و ۹۴ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی به بانک مرکزی معرفی‌نامه صادر شده است.

وی با تشریح چالش‌های شرکت‌های تأمین‌کننده در فرآیند واردات و تحویل اقلام راهبردی افزود: تاکنون ۳۱ درصد از اقلام دارویی و ۶۹ درصد از اقلام تجهیزات مصرفی پزشکی به سازمان غذا و دارو تحویل شده و مابقی نیز در حال نهایی‌سازی سفارش و حمل است.

شهابی‌مجد با اشاره به پیگیری مستمر برای تسریع در روند تأمین اقلام راهبردی اظهار کرد: رفع موانع موجود در مسیر تأمین ارز و واردات این اقلام، با هدف استمرار دسترسی به داروهای حیاتی و ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی، با جدیت دنبال می‌شود.