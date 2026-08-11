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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

معرفی تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات برای دریافت ارز

معرفی تأمین‌کنندگان دارو و تجهیزات برای دریافت ارز

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، از معرفی شرکت‌های تأمین‌کننده داروهای حیاتی و تجهیزات مصرفی پزشکی به بانک مرکزی برای دریافت ۳۵۰ میلیون دلار ارز خرید اقلام راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با تأکید بر ضرورت تأمین بخشی از اقلام راهبردی از طریق واردات، گفت: در همین راستا، ۲۵۶ میلیون دلار برای تأمین دارو و ۹۴ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مصرفی پزشکی به بانک مرکزی معرفی‌نامه صادر شده است.

وی با تشریح چالش‌های شرکت‌های تأمین‌کننده در فرآیند واردات و تحویل اقلام راهبردی افزود: تاکنون ۳۱ درصد از اقلام دارویی و ۶۹ درصد از اقلام تجهیزات مصرفی پزشکی به سازمان غذا و دارو تحویل شده و مابقی نیز در حال نهایی‌سازی سفارش و حمل است.

شهابی‌مجد با اشاره به پیگیری مستمر برای تسریع در روند تأمین اقلام راهبردی اظهار کرد: رفع موانع موجود در مسیر تأمین ارز و واردات این اقلام، با هدف استمرار دسترسی به داروهای حیاتی و ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی، با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6913736
حبیب احسنی پور

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