کشف ۴ هزار ست و پک بیمارستانی فاقد نشان تأیید در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه طرح تشدید نظارت بر واحدهای تولیدی و عرضه کالاهای سلامت‌محور و با هدف صیانت از سلامت عمومی، گشت مشترکی با حضور معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی، بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان معاونت غذا و دارو و افسران پلیس امنیت اقتصادی استان از یک کارگاه تولید لوازم و پوشاک بیمارستانی در تبریز انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی، ۴ هزار ست و پک پوشاک و لوازم مصرفی بیمارستانی که در اتاق‌های عمل، بخش‌های جراحی، نوزادان و بخش‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دلیل نداشتن نشان و لیبل مورد تأیید معاونت غذا و دارو شناسایی و توقیف شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: ارزش کالاهای مکشوفه بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است و این اقلام برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین تکلیف قانونی به معاونت غذا و دارو منتقل شدند.

حضرتی با اشاره به برخورد قانونی با واحد متخلف گفت: با توجه به تخلفات احراز شده، کارگاه مذکور پلمب و پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شد تا موضوع مطابق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی و بهداشتی در حوزه کالاهای سلامت‌محور اظهار کرد: سلامت مردم، به‌ویژه بیماران و کادر درمان، موضوعی نیست که بتوان در آن مسامحه کرد و تولید و عرضه کالاهای بیمارستانی و سلامت‌محور بدون رعایت الزامات قانونی و بهداشتی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: با موارد تخلف در این حوزه در چارچوب قانون، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد و تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی، برخورد با سودجویانی را که با هدف کسب منفعت، ضوابط بهداشتی و سلامت جامعه را نادیده می‌گیرند، با جدیت دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد سلامت مردم قربانی تخلف و سودجویی شود و نظارت بر بازار کالاهای سلامت‌محور با همکاری دستگاه‌های مسئول استمرار خواهد داشت.

حضرتی همچنین بر نقش گشت‌های مشترک در پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و گفت: تداوم این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم داشته باشد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی، از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عرضه کالاهای فاقد ضوابط، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدام قانونی انجام شود.