ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع دفع پسماند در بندرعباس

بندرعباس- دادستان مرکز استان هرمزگان با ورود به موضوع دفع پسماندهای شهری بندرعباس دستور داد عملکرد شهرداری و پیمانکارانش در این خصوص کارشناسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری در راستای صیانت از حقوق عامه و به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از دفع نامناسب پسماندهای شهری در بندرعباس ضمن مطالبه قراردادهای منعقد شده میان شهرداری و پیمانکاران مربوطه به این موضوع ورود کرد.

دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی که سلامت عمومی شهروندان و همچنین سیمای شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دستور ارجاع این موضوع به کارشناس رسمی دادگستری را صادر کرد.

وی افزود: بر این اساس، کارشناس مربوطه موظف شده است حدود مسئولیت شهرداری در نظارت بر عملکرد پیمانکاران، میزان قصور احتمالی در این خصوص و همچنین خسارت وارده به شهر را مشخص کند.

اکبری تصریح کرد: علاوه بر این، با هدف بررسی تخصصی ابعاد زیست‌محیطی این موضوع، استعلاماتی نیز از کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان به‌عمل آید تا نظرات کارشناسی در خصوص پیامدهای ناشی از دفع غیر اصولی پسماند ارائه شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد: این اقدام دادستانی در راستای نظارت بر حسن اجرای تعهدات پیمانکاران در ارائه خدمات عمومی، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و الزام دستگاه‌های مسئول به انجام تکالیف قانونی خود است.

