دمای خوزستان افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه با گذر امواج ضعیفی از فراز استان به همراه جریانات مرطوب جنوبی، رشد ابر در اغلب نقاط استان و افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی و احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی پنجشنبه و جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

به گفته وی، شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۰.۵ درجه و ایذه با دمای ۱۰.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۷ درجه و کمینه دمای ۲۱.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.