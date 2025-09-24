بارش اولین برف پاییزی در استان سمنان؛ «شاهوار» سفیدپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین برف پاییز سال ۱۴۰۴ همزمان با روز چهارشنبه، دوم مهرماه، چهره شاهوار در شهرستان شاهرود را سپید کرد. این برف شب گذشته و بامداد امروز در شمال استان سمنان و همچنین ارتفاعات شهرستان‌های شاهرود و دامغان و مهدیشهر باریده است.

به دلیل بارش برف در شاهوار، از امروز بعد از ظهر هوای شاهرود رو به سردی رفته و شاهد وزش باد سرد هستیم. امشب همچنین روند کاهشی دمای هوا تشدید نیز می‌شود و شاهد وزش بادهای شدید در استان سمنان خواهیم بود.

هواشناسی همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان و بارش در ارتفاعات شمالی، هشدار زرد رنگ خود را نیز صادر کرده و در آن نسبت به کاهش دمای هوا و وزش بادهای شدید هشدار داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه کم فشار بارشی به استان از شب گذشته تا امروز، گفت: همزمان با ورود این سامانه به استان وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

سید ایرج مصطفوی با اشاره به وقوع رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان، تاکید کرد: با توجه به تقویت سامانه بارشی از امشب تا اوایل وقت پنجشنبه شاهد بارش برف و تگرگ در ارتفاعات استان خواهیم بود همچنین برای دیگر نقاط استان رشد ابر را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امشب همچنین شاهد مه آلودگی و کاهش دید، در محورهای شمالی و کوهستانی استان سمنان خواهیم بود، ابراز کرد: در نقاط دیگر استان هم شاهد باد شدید، گرد و غبار و کاهش دمای هوا خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان نسبت به احتمال صاعقه نیز همزمان با شامگاه چهارشنبه هشدار داد و بیان کرد: عدم صعود به ارتفاعات تا پایان روز پنجشنبه از جمله توصیه‌های هواشناسی به مردم استان به ویژه نقاط شمالی و مرتفع است.

گفتنی است، شاهوار، مهمترین منبع تأمین کننده آب شهرستان شاهرود است و برف آن منبع مناسب آب محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر معدن کاری مخرب چهره شاهوار را متاسفانه با تخریب‌های وسیع روبرو کرده است و مردم همچنان بیم ادامه کار معدن کاران را در این کوهستان آبساز دارند.