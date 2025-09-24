چمن ورزشگاه پاس تهران زیر کشت رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه پاس تهران که در سالهای اخیر میزبان مسابقات مختلف فوتبال و رویدادهای ورزشی بوده، هماکنون به دلیل آغاز فرآیند زیر کشت رفتن چمن، موقتاً از چرخه برگزاری مسابقات خارج شده است. این تصمیم با هدف بهبود کیفیت زمین بازی و ارتقای شرایط برگزاری دیدارها گرفته شده و نشان از عزم مسئولان برای حفظ استانداردهای ورزشی دارد.
طبق اعلام مسئولان، چمن ورزشگاه پاس نیاز به بازسازی و بهبود دارد تا بتواند میزبان مسابقات حرفهای و حتی رقابتهای مهمتر در آینده باشد. این فرآیند شامل کشت دوباره چمن، تقویت خاک و بهینهسازی سیستم آبیاری خواهد بود تا سطح کیفی زمین برای فصلهای آتی ارتقا پیدا کند.
این اقدام در حالی انجام میشود که پیش از این ورزشگاه پاس تهران میزبان دیدارهای متعدد لیگ برتر و مسابقات قهرمانی بوده است.
