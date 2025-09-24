  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

صالحی: بکارگیری و یا اجاره منازل به اتباع غیر مجاز پیگرد قانونی دارد

اصفهان - معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان گفت: هرگونه به کارگیری، اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان با اشاره بر اجرای دقیق طرح‌های ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز اظهار کرد: برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هماهنگی دستگاه‌های متولی برای تحقق شعار سال و توسعه پایدار ضروری است.

وی با تأکید بر اجرای مطلوب طرح‌های ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجی در هر کشوری از جمله ایران باید دارای مدارک قانونی هویتی و مجوزهای رسمی باشند و با توجه به اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری، حضور اتباع فاقد مدرک معتبر در کشور غیر قانونی است و باید هرچه سریع‌تر از کشور خارج شوند و هرگونه به کارگیری، اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی می‌باشد.

معاون استاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اولویت‌های ابلاغی در اجرای برخورد با اتباع غیرمجاز توسط فرماندهی انتظامی استان مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در اجرای بهتر سیاست‌های ساماندهی اتباع خارجی و حمایت از تولید و توسعه پایدار در استان ایفا کند.

