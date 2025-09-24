صالحی: بکارگیری و یا اجاره منازل به اتباع غیر مجاز پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان با اشاره بر اجرای دقیق طرحهای ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز اظهار کرد: برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هماهنگی دستگاههای متولی برای تحقق شعار سال و توسعه پایدار ضروری است.
وی با تأکید بر اجرای مطلوب طرحهای ساماندهی و طرد اتباع خارجی غیرمجاز اظهار کرد: اتباع خارجی در هر کشوری از جمله ایران باید دارای مدارک قانونی هویتی و مجوزهای رسمی باشند و با توجه به اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری، حضور اتباع فاقد مدرک معتبر در کشور غیر قانونی است و باید هرچه سریعتر از کشور خارج شوند و هرگونه به کارگیری، اشتغال و یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیر مجاز، مستوجب پیگیرد و اعمال قانون وجرایم صنفی میباشد.
معاون استاندار اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: رعایت اولویتهای ابلاغی در اجرای برخورد با اتباع غیرمجاز توسط فرماندهی انتظامی استان مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: همکاری و تعامل بین دستگاهها میتواند نقش بسزایی در اجرای بهتر سیاستهای ساماندهی اتباع خارجی و حمایت از تولید و توسعه پایدار در استان ایفا کند.
