طرد اتباع خارجی غیر مجاز در استان قزوین با جدیت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس صابری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز استان اظهارداشت: در خصوص تخلفاتی که از سوی برخی اتباع خارجی در استان انجام می شود باید اطلاع رسانی مناسب و شفاف توسط رسانه ملی صورت گیرد تا مردم در این زمینه هوشیار شوند و از این موارد اطلاع داشته باشند.

صابری افزود: تهیه بانک اطلاعاتی دقیق و مناسب از میزان حضور اتباع خارجی در استان ضروری است و تنها اتباع مجاز و دارای کارت اقامت می توانند در استان حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند در بخش مرکزی و کوهین مجاز به اقامت هستند و در سایر بخشها و شهرستانهای استان حضور این افراد غیرمجاز و غیر قانونی است.

مسئول دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استان از اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد و گفت: ازسال 89 تاکنون پنج هزار نفر براساس این طرح شناسایی و از کشور طرد شده اند.

وی اتباع افغانی طرد شده در شهرستان قزوین را 832 نفر اعلام کرد و افزود: سهمیه شهرستان قزوین نیز 800 نفر بود که 32 نفر بیشتر از سهمیه تعیین شده از کشور طرد شدند.

مسئول دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین یادآورشد: 800 نفر از اتباع افغانی غیرمجاز نیز به صورت خود معرف به دفتر اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کردند که توسط این دفتر 967 نفر طرد شدند.

وی گفت: در سه ماهه اول سال جاری نیز تعداد یک هزار و 61 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز استان را از کشور طرد کردیم که در بین شهرستانهای استان، تاکستان با 506 نفر رتبه اول را کسب کرد.

رمضانی افزود: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تمایل اتباع خارجی برای بازگشت به کشورشان بیشتر شده است.

دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری در ادامه از اجرای طرح سرشماری اتباع غیرمجاز استان در سال گذشته هم خبر داد و افزود: براساس اجرای این طرح 24 هزار و500 نفر اتباع غیرمجاز در استان قزوین شناسایی شدند و در مرحله بعدی نیز مشخصات آنها در سامانه ویژه ثبت شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح تعداد دو هزار و 72 نفر از اتباع غیرمجاز برگه بازگشت به کشورشان را دریافت کردند و به اتباع مجرد نیز 120 روز فرصت داده شده که به کشورشان بازگردند.

رمضانی درخصوص اتباع مجاز استان نیز تصریح کرد: در حال حاضر 24 هزار نفر از اتباع خارجی مجاز در استان کارت اقامت دریافت کرده اند.

این مسئول درخصوص اجرای طرح بیمه درمانی اتباع خارجی در استان قزوین گفت: اتباع خارجی حاضر در استان با پرداخت 58 درصد حق بیمه یعنی برای هر نفر سالیانه 20 هزار تومان می توانند کارت بیمه درمانی دریافت کنند.

وی از اجرای طرح آمایش اتباع عراقی نیز از اول سال جاری در استان قزوین خبر داد.