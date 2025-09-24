مهدی آریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نمایشگاه کتاب خراسان شمالی ۱۵۰ ناشر حضور خواهند داشت که از این تعداد ۷۰ ناشر آثار مرتبط با شهدا و ایثار را عرضه میکنند.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان برگزار میشود، افزود: این نمایشگاه فرصتی برای الگوسازی فرهنگی است و نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی میباشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: میزبانی این رویداد فرهنگی برای استان یک فرصت ارزشمند است و میتواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود.
آریان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای متولی خاطرنشان کرد: تأمین امنیت، فضاسازی شهری و مدیریت ترافیک از نیازهای اصلی این نمایشگاه است و این مهم تنها با همکاری دستگاههایی همچون شهرداری، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی محقق خواهد شد.
