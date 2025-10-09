  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

آریان: بیش از یک میلیون کتاب در کتابخانه‌های خراسان شمالی موجود است

بجنورد- سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی گفت: بیش از یک میلیون و ۶۷ هزار نسخه کتاب در ۷۳ باب کتابخانه عمومی نگهداری می‌شود و ۵۲ هزار نفر عضو فعال هستند.

مهدی آریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی ۷۳ باب است که از این تعداد، ۶۶ باب نهادی و ۷ باب مشارکتی می‌باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ هزار و ۳۱۹ نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند و سرانه تعداد اعضا به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۶ نفر است.

آریان ادامه داد: طی یک سال گذشته، ۶۶۲ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان به امانت گرفته شده که سرانه آن برای هر ۱۰۰ نفر، ۷۶ جلد است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی بیان کرد: در مجموع یک میلیون و ۶۷ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان وجود دارد و سرانه نسخه کتاب به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، ۱۲۲ نسخه است.

وی بیان کرد: سرانه تعداد کتابخانه‌های عمومی استان نیز به ازای هر ۲۵ هزار نفر جمعیت، ۲ باب کتابخانه است.

