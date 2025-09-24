برگزاری اردوی «طرح یاس» برای ۴۲۰ دختر خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشارنیا اظهار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اردوی آموزشی «طرح یاس» با حضور ۴۲۰ دختر تحت حمایت کمیته امداد و با هدف توانمندسازی و آموزش مهارتهای زندگی، امداد و نجات و کمکهای اولیه در کارگاههای تخصصی برگزار شد.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با بیان اینکه اردوی طرح یاس با همکاری جمعیت هلالاحمر در مشهد مقدس برگزار شد، افزود: در این اردو برای مخاطبین کارگاههای متنوعی برگزار شد که مهارتهای حل مسئله، مدیریت استرس، همکاری گروهی و مهارتهای عملی امداد و نجات را به شرکتکنندگان آموزش داد. همچنین در کارگاههای کمکهای اولیه و امداد، دختران با روشهای ارائه کمک فوری در موقعیتهای اضطراری و اقدامات پیشگیرانه آشنا شدند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم این اردو، ارتقای توانمندی فردی و اجتماعی دختران تحت حمایت برای مواجهه با چالشهای زندگی روزمره است. شرکتکنندگان در فعالیتهای گروهی و بازیهای تیمی نیز شرکت کردند تا مهارت همکاری، همدلی و مسئولیتپذیری تقویت شود.
افشارنیا افزود: طرح یاس از سال ۱۳۹۹ با هدف توانمندسازی دختران ۲۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد اجرا میشود و شامل دورههای آموزشی، اردوهای عملی، مشاوره و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است. این طرح به ویژه در زمینه ارتقای مهارتهای زندگی، خوداتکایی، اعتمادبهنفس و توانمندسازی دختران بسیار مؤثر بوده است.
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی تأکید کرد: برگزاری این اردوها فرصتی برای انتقال تجربه عملی، یادگیری مهارتهای کاربردی و تقویت روحیه همکاری و مسئولیتپذیری در دختران تحت حمایت فراهم میکند و تجربهای انگیزهبخش برای آنها به همراه دارد. همکاری جمعیت هلالاحمر در برگزاری این اردو نیز موجب شد تا آموزشها از منظر عملی و کاربردی نیز تقویت شود.
