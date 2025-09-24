به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان گلستان و با موافقت استاندار، کارمندان دستگاه‌های اجرایی استان گلستان به استثنای کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، نظامی و انتظامی، از این پس روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش تردد و تسهیل در مدیریت زمان کاری اجرا می‌شود و از هفته جاری به مرحله اجرا درمی‌آید.

مسئولان استان تاکید کرده‌اند: دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، نظامی و انتظامی همچنان به صورت حضوری و کامل به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.