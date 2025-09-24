اعطای جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی به دانشجویان نمونه دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری مشترک سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص جشنواره دانشجوی نمونه برگزارشد.

سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: مهرماه یک ماه به یاد ماندنی است، آغاز سال تحصیلی با پژوهش در کشور شروع می‌شود و یک ویژگی خاص به مهرماه می هد.

وی ادامه داد: جشنواره دانشجویان نمونه نیز مهرماه برگزار می‌شود. امسال سی و دومین سال برگزاری جشنواره دانشجویان نمونه کشوری است.

وی ادامه داد: ما درجشنواره دانشجویان‌نمونه، به دنبال افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزش‌های اسلامی، اخلاق حرفه‌ای، افزایش تحرک و نوآوری بین دانشجویان و محققان و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی، فرهنگی بین دانشجویان وزارت علوم و بهداشت هستیم. این دانشجویان به عنوان الگو معرفی می‌شوند.

معاون وزیر علوم افزود: ابتدا این دانشجویان در دانشگاه‌های کشور، سپس در نهایت به صورت کشوری انتخاب می‌شوند، ما در دانشگاه‌های وزارت علوم، ابتدا برنامه فراخوان را از آذرماه سال ۱۴۰۳ شروع کردیم، ثبت نام دانشجویان از ۱۷ آذرماه الی ۱۹ دی ماه ادامه یافت. سپس ۲۰ دی تا ۱۵ اسفند، دانشگاه‌ها داوری مرحله دانشگاهی را انجام دادند و در مرحله بعد از ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ داوری مرحله کشوری انجام شد.

وی ادامه داد: بنابراین در مرحله اول یک هزارو ۶۶۳ دانشجو ثبت نام کردند که در مرحله کشوری ۹۳ نفر امتیاز کسب کردند، مجدد داوری در تهران صورت گرفت که از بین این ۹۳ نفر که ۸۳ دانشجوی ایرانی و ۱۰ نفر دانشجوی کشورهای خارجی بودند در شش گروه آموزشی، ۲۳ نفر در مجموع برگزیده وزارت علوم شدند.

وی افزود: از مجموع این ۲۳ دانشجوی برگزیده ۱۵ نفر دانشجوی دکتری، ۳ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶ نفر دانشجویان کارشناسی از ۱۵ دانشگاه کشور هستند.

ضرورت تجدید نظر در شیوه انتخاب دانشجویان نمونه

حبیبا با انتقاد از برخی دانشگاه‌ها گفت: برخی دانشگاه‌ها فعالیت قابل قبولی نداشتند. در بحث شیوه انتخاب دانشجویان نمونه نیز باید تجدید نظر شود، برخی دانشگاه‌های تهران سخت گیری زیاد دارند ولی در برخی دانشگاه‌های دیگر ارزیابی راحت تری داشتند. امیدواریم که سال‌های آینده شاهد تکامل و رشد انتخاب دانشجویان‌نمونه باشیم. سال آینده سی و سومین دوره را برگزار کنیم.

حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان نیز درخصوص جوایز دانشجویان نمونه کشوری گفت: ۲۰۰ میلیون تومان به دانشجویان در مقطع دکتری، ۱۵۰ میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۳۰ میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی پرداخت می‌شود و همچنین این دانشجویان می‌توانند بدون آزمون وارد مقاطع بالاتر شده و ادامه تحصیل دهند.

وی ادامه داد: همچنین با دفتر معاون اول رئیس جمهور مذاکره داشته‌ایم، یک‌مجمع از دانشجویان نمونه ۳۲ دوره جشنواره دانشجویان نمونه به عنوان اتاق فکر در موضوعات و رشته‌های مختلف تشکیل دهیم تا موضوعات مورد نیاز کشور توسط این کارگروه‌ها بررسی شود.

در ادامه این مراسم پوستر فراخوان سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ با حضور حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.

به گزارش مهر، سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.

از کلیه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌الملل دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آئین‌نامه و شیوه‌نامه سال ۱۴۰۴، نسبت به ثبت‌نام و شرکت در جشنواره از تاریخ ۵ مهر تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.

با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه و تأخیر در اتمام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه در سنوات مجاز، مشغول به تحصیل یا دانش‌آموخته هستند، مجاز به ثبت نام هستند.

متقاضیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند با مراجعه به پایگاه portal.saorg.ir و متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه به پایگاه nemooneh.behdasht.gov.ir و تکمیل فرآیند ثبت‌نام در جشنواره شرکت کنند.