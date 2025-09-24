دفاع مقدس الگوی زنده و پویای پیشرفت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان ظهر چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از دفاع مقدس به عنوان الگو و سند زنده یاد کرد و بیان داشت: همه ما در زندگی وظیفه داریم که این سند آشکار و مهم را الگوی خودمان قرار داده و در طول زندگی به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سومین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس به نام زن و دفاع مقدس نامگذاری شده است افزود: این روز نقش بی‌بدیل و مهم زنان در طول هشت سال دفاع مقدس را به ما یادآوری می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه مردان و زنان ما از گوشه و کنار کشور برای ایمان و پاسداری از وطن و انقلاب هر آنچه در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند، گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای قدردانی از این مجاهدت‌ها و زحمات است.

امامیان با بیان اینکه ملت ایران به وسعت یک کشور در هر جا و لباسی که بودند در هشت سال دفاع مقدس نقش آفرینی کردند بیان کرد: ملت ما در طول دفاع مقدس صحنه‌ها و لحظاتی را رقم زدند که تا نسل‌ها برای این کشور سند افتخارآفرینی و ایثار و فداکاری خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجاهدت‌های زنان و مردان در طول دفاع مقدس همواره بهترین الگوها برای زندگی ما است، افزود: اگر امروز در امنیت ر کشور من شاهد هستیم که کادر درمان به مردم خدمت رسانی می‌کند در واقع نتیجه آن مجاهدت‌ها و ایثارگری‌ها در دوران دفاع مقدس است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید الگوهای هشت سال دفاع مقدس را مورد توجه قرار دهیم گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تفکر درباره چگونگی عملکرد ما در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مبتنی بر الگوگیری از مجاهدت‌های ۸ سال دفاع مقدس برای مقابله با هجمه‌های امروز علیه کشورمان است.

امامیان با بیان اینکه زن در دوران دفاع مقدس با الگوهای مختلفی شناخته می‌شود توضیح داد: زن به عنوان مادر اسوه صبر به عنوان همسر الگوی مقاومت و حمایت و به عنوان پرستار مجاهد جبهه‌ها و درمانگر بیماران و الگوی ایثارگری به شمار می‌آید.