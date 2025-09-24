پیوند عمیق رهبر و مردم؛ کلید فتح دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روح افزا پیش ازظهرچهارشنبه در نشست خبری که در محل ناحیه سپاه ساوه برگزار شد، گفت: اعتماد راسخ مردم به امام خمینی (ره) و تبعیت بیچونوچرا از فرمان ایشان، همراه با نقشآفرینی بیمنت بسیجیان و مردم، موتور محرکهای شد که ایران را در برابر تهاجم هشتساله دشمن سربلند نگه دارد.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه افزود: یکی از بزرگترین درسهای دفاع مقدس، نقش بیبدیل پیوند مستحکم و بیواسطه میان رهبر انقلاب و مردم بود؛ پیوندی که نهتنها مسیر سخت جنگ را هموار کرد، بلکه ستون اصلی ماندگاری انقلاب اسلامی در گذر زمان شد.
سرهنگ پاسدار روحافزا ادامه داد: این اتصال روحی و فکری، عاملی حیاتی بود که رزمندگان را به از خودگذشتگیهای کمنظیر واداشت، بهویژه در عملیاتهایی مثل نجات پاوه و آزادسازی خرمشهر که نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس به شمار میآید.
وی با یادآوری چهرههایی که کمتر شناخته شده اما نقش تاریخی و بیبدیلی در جنگ داشتند، افزود: افرادی مانند شهید عروجعلی عسگری و شهید مصدقی، «نگهبانان بیصدا اما اثرگذار تاریخ» هستند که نیاز است امروز بیشتر شناخته شوند تا نسل جوان با مفهوم واقعی ایثار، شجاعت و ایمان آشنا شوند و بدانند چگونه اراده مردمی توانست مسیر سرنوشت را تغییر دهد.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه اظهار کرد: دشمن در طول دفاع مقدس و پس از آن با بهرهگیری از رسانههای بینالمللی، تلاش کرد تا موفقیتهای ایران را کمرنگ و تحریف کند، این تاکتیکها به ویژه بعد از فتح خرمشهر افزایش یافت.
سرهنگ روح افزا ادامه داد: در شرایط فعلی نیز با وجود تکنولوژیهای نوین رسانهای، دشمن با استفاده از عملیات روانی و رسانههای معاند به دنبال ایجاد تردید، یأس و ناامیدی در بین مردم است که مقابله با این موج منفی، مستلزم فعالیت رسانهای شفاف، امیدبخش و مبتنی بر واقعیتها است.
وی ادامه داد: ماهیت بسیج به عنوان نیرویی مردمی، گسترده و متنوع است که صرفاً به گروه یا طبقه خاصی محدود نمیشود بلکه در تمامی حوزهها حضوری فعال دارد و ستون فقرات پشتیبان انقلاب و نظام است.
فرمانده ناحیه سپاه ساوه با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در ساوه گفت: هدف اصلی اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس، زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل کنونی جامعه است.
سرهنگ روحافزا اظهار کرد: امروز نیز همانند گذشته، صداقت، امیدآفرینی و مدیریت هوشمندانه رسانهها، راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و تقویت جایگاه کشور در عرصههای مختلف است که میتواند نظام اسلامی را در برابر تهدیدات نوین حفظ کند و مسیر پیشرفت را هموار سازد.
