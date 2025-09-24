علی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محورهای مطرح شده گفت: موضوعات معیشتی، آموزشی، رفاهی و زیرساختی در دستور کار قرار داشت که با پیگیریهای استاندار تهران و اعضای هیئت امنا، مصوبات مهمی به دست آمد.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه فرهنگیان تهران افزود: این دانشگاه دارای ۹ مرکز و پردیس در تهران و شهرستانهای ری، اسلامشهر، ورامین و پیشوا است و در ۱۸ رشته کارشناسی و ۱۲ رشته کارشناسی ارشد به تربیت دانشجومعلمان میپردازد، همچنین حدود ۴ هزار مهارتآموز داریم که پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، آموزشهای معلمی را به صورت فشرده در دانشگاه میبینند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران، با اشاره به تعداد حدود ۱۶ هزار دانشجومعلم فعال در دانشگاه اظهار داشت: در سال جاری نیز حدود ۴ هزار فارغالتحصیل به مدارس کشور اعزام خواهند شد که نویدبخش تحقق اهداف تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش است.
محمدی به مشکلات زیرساختی دانشگاه فرهنگیان اشاره و تصریح کرد: با وجود برخورداری دانشگاه از اساتید و نخبگان برجسته، اما امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی متناسب با اهمیت این دانشگاه فراهم نشده است، از دانشجومعلمان عزیز بابت این کمبودها عذرخواهی میکنیم و به آنها نوید میدهیم که استاندار و اعضای هیئت امنا دغدغهمند حل این مشکلات هستند.
وی افزود: دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از مراکز اصلی تربیت معلم در کشور، همواره در تلاش است تا با رفع مشکلات زیرساختی و افزایش کیفیت آموزشی، نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش ایفا کند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران در پایان، از تلاشهای کادر اجرایی دانشگاه در سال تحصیلی گذشته قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که با همکاری تمامی دستاندرکاران، مشکلات موجود به مرور کاهش یابد.
