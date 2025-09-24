۲۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشتستان مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالطیف عباسینژاد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش کارشناسان اداره منابع آب شهرستان دشتستان و نیروهای گشت و بازرسی معاونت حفاظت و بهرهبرداری، عملیات پر و مسلوبالمنفعه کردن ۲۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان دشتستان انجام شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی، اولویت نخست ما در مواجهه با خشکسالی و فشار وارده بر این منبع ارزشمند در استان است.
وی افزود: برداشتهای غیرمجاز علاوه بر تهدید امنیت آبی، موجب افت سطح سفرههای آب زیرزمینی و تخریب زیستبومهای کشاورزی میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر خاطرنشان کرد: این عملیات بخشی از برنامه مستمر مقابله با تخلفات آبی در نقاط مختلف استان است.
عباسی نژاد عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون، با همکاری دستگاههای قضائی و انتظامی، تعداد زیادی از چاههای غیرمجاز در استان بوشهر مسدود شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: انتظار داریم کشاورزان و بهرهبرداران نیز با رعایت قوانین و اجرای دقیق الگوی کشت، ما را در حفاظت از سرمایه آبی استان یاری کنند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: این اقدام در راستای اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی و با هدف جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و پایدارسازی منابع حیاتی آب استان انجام شده است و در ماههای آتی سال و در سراسر نقاط استان بوشهر استمرار خواهد داشت.
وی با تقدیر از همه ارکان اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح مستلزم مشارکت مردم، نهادهای قضائی، انتظامی و امنیتی است و از همه مجریان و ناظران این طرح تقدیر و تشکر میکنم.
