به گزارش خبرنگار مهر، عبداللطیف عباسینژاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان، بر ضرورت مشارکت همگانی در مواجهه با شرایط شکننده آبی بوشهر تأکید کرد و آینده آبی منطقه را در گروی مدیریت یکپارچه و رعایت الگوهای بهینه مصرف دانست.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر با ارائه آماری از اقدامات سال گذشته، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، شرکت آب منطقهای بوشهر طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی را پیگیری کرده است. در همین راستا، ۸۹۳ حلقه چاه به ابزار اندازهگیری هوشمند (کنتور) تجهیز شدهاند که گامی مهم در پایش دقیق برداشتها و جلوگیری از اضافه برداشتهای غیرمجاز محسوب میشود.
وی افزود: این اقدام شفافیت را در مدیریت مصرف آب افزایش داده و امکان برنامهریزی دقیقتری را فراهم میآورد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری افزود: همچنین، در سال گذشته ۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد که منجر به صرفهجویی ۷.۴۴ میلیون متر مکعبی در مصرف آب شده است.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات نشاندهنده عزم جدی ما در برخورد با تخلفات آبی است و علاوه بر این، از ۳.۰۶ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از چاههای مجاز جلوگیری به عمل آمده و ۵۱۳ پرونده اصلاح و تعدیل پروانه بهرهبرداری چاههای کشاورزی نیز ساماندهی شده است.
مقابله با حفر چاههای غیرمجاز
عباسینژاد به توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله با حفر چاههای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۳۷ دستگاه حفاری غیرمجاز در سطح استان توقیف شد که شامل دستگاههای حفاری ضربهای و دورانی، تراکتورهای حفاری، کمپرسورهای برقی و دیزلی و سایر ادوات مربوطه بوده است.
وی اضافه کرد: بیشترین توقیفها در شهرستان دشتستان با ۱۲ مورد مربوط به سایر ادوات حفاری و ۴ مورد برای هر یک از تراکتورهای حفاری، کمپرسورهای برقی و دیزلی بوده است. این آمار نشان میدهد که مقابله با ابزار حفر غیرمجاز چاه، یکی از اولویتهای اصلی ماست.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای بوشهر با تاکید بر استمرار برخورد با تخلفات آبی گفت: در طول پنج سال اخیر، مجموعاً ۲۸۵ دستگاه حفاری توقیف شده است که شامل ۵ دستگاه حفاری ضربهای یا دورانی، ۳۷ تراکتور حفاری، ۹۳ کمپرسور برقی، ۲۹ کمپرسور دیزلی و ۱۲۱ سایر ادوات حفاری میشود
وی همچنین به آمار پر و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای غیرمجاز در پنج سال گذشته پرداخت: از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۵۵۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شده که منجر به صرفهجویی بیش از ۱۳.۵ میلیون متر مکعب آب در این مدت شده است.
عباسینژاد ادامه داد: در همین بازه زمانی در زمینه تجهیز چاهها به کنتور هوشمند نیز، تعداد هزار ۴۸۸ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است که این روند رو به رشد، ما را در مدیریت بهینه و نظارت بر برداشتها یاری میرساند.
فعالیتهای گسترده در زمینه حفاظت از منابع آب
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای بوشهر تأکید کرد: با وجود تمامی این تلاشها، نباید از واقعیتهای منابع آبی استان بوشهر غافل شد. اقلیم خشک و کمبارش، افزایش دما و تبخیر، و رشد جمعیت، همگی فشار بیسابقهای را بر منابع آب زیرزمینی استان وارد کردهاند.
عباسی نژاد افزود: سفرههای آب زیرزمینی ما در بسیاری از دشتها به دلیل افت شدید سطح آب و پیشروی آب شور دریا، در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و شکنندگی این منابع هر روز بیشتر میشود.
وی افزود: اگرچه ارقام ارائه شده نشان از فعالیتهای گسترده در زمینه حفاظت از منابع آب دارد، اما این تنها بخش کوچکی از فعالیتهای چندوجهی تأمین، حفاظت و توزیع پایدار منابع آب در استان بوشهر است.
عباسی نژاد یادآور شد: در استانی همچون بوشهر با اقلیمی کم بارش، هر قطره آب ارزشی حیاتی دارد و برداشتهای بیرویه، چه مجاز و چه غیرمجاز، میتواند عواقب جبرانناپذیری برای آینده استان به دنبال داشته باشد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر بر مسئولیت همگانی در قبال حفاظت از منابع آب تأکید کرد: حفظ منابع آبی تنها وظیفه یک سازمان و نهاد نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال تمامی ذینفعان، از کشاورزان و صنعتگران گرفته تا عموم مردم است.
وی خاطرنشان کرد: رعایت الگوی مصرف، استفاده از روشهای نوین آبیاری، توجه ویژه به الگوی کشت و پرهیز از هرگونه برداشت غیرمجاز، اقداماتی حیاتی هستند که میتوانند به پایداری منابع آبی و توسعه پایدار استان کمک کنند.
عباسینژاد افزود: آینده روشن استان بوشهر در گروی مدیریت صحیح و صیانت از همین میزان آب باقیمانده است و امیدواریم با همت و همدلی، بتوانیم از این آزمون دشوار عبور کرده و میراثی پایدار برای نسلهای آینده به جای بگذاریم.
نظر شما