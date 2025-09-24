به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی ظهر چهارشنبه در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ظرفیت‌های متنوع این استان در عرصه‌های مختلف اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: امروز فناوری اطلاعات یکی از بهترین حوزه‌هایی است که می‌تواند در قم زمینه‌ساز توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده بالا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده در استان گفت: استقرار پارک علم و فناوری، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور گسترده نیروهای متخصص و جوان در حوزه فناوری اطلاعات، بستر بسیار مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است و این عوامل موجب شده تا قم به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اقتصاد دانش‌بنیان شناخته شود.

ابراهیمی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل وجود نیروی انسانی توانمند، علاوه بر کمک به رشد اقتصادی استان، می‌تواند سهم بسزایی در اشتغال‌زایی پایدار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری شرکت‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار قم همچنین به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزه تعاملات بین‌المللی اشاره کرد و بیان داشت: قم به دلیل پذیرش و حضور اتباع از بیش از ۱۲۰ کشور جهان، موقعیتی بی‌بدیل برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد؛ فرصتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی استان باشد.

وی با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند تصریح کرد: استقرار واحدهای صنعتی در قم زمانی مورد استقبال قرار می‌گیرد که علاوه بر هم‌سویی با سند آمایش استان، دارای ارزش افزوده بالا و توانمندی در ایجاد رونق پایدار باشند.

ابراهیمی با اشاره به جایگاه قم در حوزه گردشگری مذهبی خاطرنشان کرد: توجه به مقوله زیارت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری همواره در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد و از هرگونه سرمایه‌گذاری در جهت تکمیل و تقویت این بخش حمایت می‌کنیم.