تأکید معاون استاندار قم بر تسریع در اجرای پروژه مسکن ۲۷ هکتاری پردیسان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، عصر چهارشنبه به همراه جمعی از کارشناسان حوزه عمرانی از روند اجرای پروژه مسکن ۲۷ هکتاری پردیسان بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن بررسی مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح، رفع موانع تأمین مصالح و تسهیل فرآیندهای اداری را از اولویت‌های اصلی برشمرد و خاطرنشان کرد: کندی در روند اجرای این پروژه می‌تواند تحقق اهداف طرح را به تأخیر بیندازد و لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط با همکاری بیشتر نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

سامری با اشاره به اهمیت کیفیت در ساخت‌وساز، تأکید کرد: رعایت دقیق استانداردهای فنی و اصول ایمنی در کنار سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی، تضمین‌کننده بهره‌برداری پایدار از این پروژه خواهد بود.

وی افزود: این پروژه نه‌تنها در زمینه تأمین مسکن اقشار مختلف اهمیت دارد، بلکه با برخورداری از زیرساخت‌های کامل، می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر طرح‌های عمرانی استان مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم همچنین همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی را در تکمیل این پروژه ضروری دانست و تصریح کرد: هم‌افزایی میان نهادهای متولی و رفع موانع اداری، زمینه را برای بهره‌برداری به‌موقع از این طرح مهم فراهم خواهد ساخت.