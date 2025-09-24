احدی:نمایشگاه تجهیزات کشاورزی فرصتی برای به روزرسانی دانش کشاورزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی ظهر چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه تجهیزات و ادوات کشاورزی که در محل نمایشگاه‌های دائمی اردبیل در حال برگزاری است؛ اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی فناوری‌های جدید در عرصه کشاورزی راه‌اندازی شده است تا کشاورزان و تولیدکنندگان بتوانند با بازدید از آن، با آخرین یافته‌های تحقیقاتی و ادوات و تجهیزات روز کشاورزی آشنا شوند و با استفاده از حداقل هزینه، حداکثر محصول در واحد سطح را تولید کنند.

وی افزود: سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی و دامی در استان اردبیل تولید می‌شود. این استان با شرایط آب و هوایی متنوع، امکان تولید بسیاری از محصولات مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و سرد را دارد.» احدی عالی بازدید تمامی بهره‌برداران کشاورزی، اعم از زراعت، باغبانی و دامپروری، از این نمایشگاه را یک ضرورت انکارناپذیر خواند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر استفاده کشاورزان استان از آخرین یافته‌های علمی و تجهیزات و ماشین‌آلات روز در تولید محصولات کشاورزی، افزود: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان، استفاده از فناوری‌ها و روش‌های نوین در تولید محصول است.

وی ادامه داد: با بالابردن سطح اطلاعات فنی و تخصصی بهره‌برداران و آشنایی آنان با ادوات و تجهیزات بروز و جدید، می‌توان کشاورزی سودمند داشت، هزینه تولید را کاهش داد، از ضایعات در بخش کشاورزی جلوگیری کرد، اشتغال پایدار و دائمی برای نیروهای متخصص و فعال ایجاد کرد و در نهایت کشور را به سوی استقلال و خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان سوق داد.

وی با اشاره به اینکه استان اردبیل به دلیل تولید ۳۲ گونه محصول کشاورزی، قطب کشاورزی است افزود: تاکید ما بر این است که کشاورزی در این استان از کاشت تا برداشت اصولی و مکانیزه بوده و با دانش روز به سوی تولید حرکت کند.

لازم به ذکر است که ضریب مکانیزاسیون استاندارد ۱.۷ است، در حالی که ضریب واقعی در استان اردبیل ۲.۵۴ بوده که بالاتر از میانگین کشوری است. استان اردبیل دارای ۱۴۲۶ دستگاه کمباین، ۱۴۶۲۴ دستگاه تراکتور و ۹۰۰۰۰ ادوات کشاورزی است. این نمایشگاه می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای هرچه بیشتر مکانیزاسیون و بهره‌وری در بخش کشاورزی استان باشد.