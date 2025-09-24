به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری ایران و سفیر جمهوری فدراتیو برزیل در تهران با یکدیگر دیدار و درباره سازوکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در حوزه‌های مختلف علم، فناوری و نوآوری به گفتگو پرداختند.

سجاد احدزاده طی این دیدار، که در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به سابقه بیش از ۱۲۰ ساله روابط دو کشور و تجربه همکاری‌های علم، فناوری و نوآوری از سال ۲۰۰۹، بر ضرورت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه و تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه تأکید کرد.

آندره وراس گیمارانس، سفیر برزیل در تهران، نیز با اشاره به عضویت دو کشور در بریکس، این گروه را بستری بسیار مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت چندجانبه‌گرایی دانست و خاطرنشان کرد: سازوکار بریکس که بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را در بر می‌گیرد، از ظرفیت قابل‌توجهی برای ارتقای ساختارهای اقتصادی، سیاسی و علمی-فناوری در سطح جهانی برخوردار است. گیمارانس همچنین بر لزوم توسعه همکاری‌های تجاری و شناخت عمیق مردم و دولت‌های دو کشور از فرهنگ و موقعیت ژئوپلیتیک یکدیگر تأکید کرد و این اقدامات را گامی مؤثر در مسیر تقویت روابط دوجانبه دانست.

در ادامه این دیدار، دو طرف درخصوص گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کشاورزی و امنیت غذایی، هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین ساخت کاشی و سرامیک با مصرف حداقلی آب، علوم شناختی در حوزه نرم‌افزار هوش مصنوعی در علوم اعصاب، نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید اتانول به‌عنوان مهم‌ترین منبع سوخت زیستی در برزیل، تولید خودروی برقی مشترک، اکتشاف مواد معدنی و تولید تجهیزات اکتشافی، اکتشاف و استخراج نفت خام از آب‌ عمیق دریای خزر و همچنین توسعه همکاری‌ها در صنعت هواپیماسازی به توافق رسیدند.

دیدار احدزاده و گیمارانس گامی مهم در راستای تحکیم روابط ایران و برزیل در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری و ارتقای جایگاه علمی ایران در مجموعه بریکس ارزیابی می‌شود. برزیل که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این گروه را بر عهده دارد، نقشی کلیدی در تعیین اولویت‌ها و تنظیم سازوکارهای همکاری میان کشورهای عضو ایفا می‌کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز با مشارکت فعال در رویدادها و نشست‌های کارگروه‌های تخصصی، توسعه شبکه‌های تحقیقاتی مشترک و تقویت اقدامات ملی در حوزه‌ فناوری‌های نوین، گام‌های مهمی برای تعمیق همکاری‌های علمی، فناوری و نوآوری در چارچوب بریکس برداشته‌است.