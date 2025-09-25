به گزارش خبرنگار مهر، برنامه صف اول که دیشب از شبکه سراسری خبر پخش شد، میزبان بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت بود.

کارگر در آغاز سخن با درود به به ارواح طیبه حضرت امام ره علیه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس مدافعین حرم اهل.بیت علیهم‌السلام و مدافعین وطن اسلامی به ویژه ارواح پاک طیبه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری، و تبریک این ایام گفت: پیروز اصلی دفاع مقدس و تمامی حماسه‌هایی که پس از انقلاب در کشورمان رقم خورده و به‌ویژه این جنگ دوازده روزه تحمیلی، ملت بزرگ ایران بوده‌اند به‌طور قطع. و شایسته است که از مجموعه رسانه ملی نیز که به‌صورت مجاهدانه در این عرصه حضور یافته و فعالیت نموده‌اند، صمیمانه تشکر نمایم. در ابتدای برنامه نیز لازم می‌دانم که سلام و ارادت ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر دکتر موسوی را به مردم بزرگوار ابلاغ کنم. ایشان سلام ویژه‌ای خطاب به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و کلیه رزمندگان داشتند و پیش از حضورم برای گفت‌وگو با ایشان، تأکید داشتند که می‌بایست از تمامی اقشار، اصناف و اقوام تشکر به‌عمل آید.

وی در ادامه با یاد از تمام نیروهایی که از ابتدای انقلاب اسلامی و سپس دوران جنگ در میدان بودند افزود: به‌ویژه زنان _که نقش آنان اگر بیشتر از مردان نباشد، قطعاً کمتر نبوده است_ چه در انقلاب اسلامی و چه در مجموعه دفاع مقدس، واقعاً سزاوار است که از تمامی مردم بزرگ ایران تشکر نماییم.

دفاع مقدس، عامل بقای نظام و کشور

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نگاه راهبردی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دفاع مقدس، تاکید کرد: فرمانده کل قوا، دفاع مقدس را دارای حق حیات برای کشور می‌دانند. و ایشان در بیاناتی فرمودند: «اگر دفاع مقدس نبود، ما امروز حتی نمی‌توانستیم نفس بکشیم.» این جمله نشان می‌دهد که دفاع مقدس نه‌تنها یک واقعه تاریخی، بلکه یک عامل بقای نظام و کشور است.

او با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «دفاع مقدس در این کشور حق حیات دارد» به یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهیدان جنگ ۱۲ روزه پرداخت و حضور جوانان در آن عرصه را از برکات انقلاب و جنگ دانست و افزود: در تمام وقایع و فتنه‌هایی که در سی و اندی سال بعد از دفاع مقدس اتفاق افتاد، ما با استفاده از تجارب دفاع مقدس بر آنها غلبه کردیم. در دفاع مقدس ما فهمیدیم می‌توانیم روی پای خود بایستیم، چون در آن زنان ما حتی سیم خاردار را وارد می‌کردیم. امروز می‌بینید در جنگ ۱۲ روزه تودهنی به اسرائیل و رژیم صهیونیستی می‌زنیم و پیروز می‌شویم، ما پیشرفته‌ترین موشک‌ها دنیا را داریم. تمام دنیا جمع شده‌اند که جلوی ما بایستند در موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی که این پیشرفت‌ها را کرده‌ایم.

کلان پروژه‌ها و پیشرفت‌هایی که مدیون دفاع مقدسیم

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به کلان پروژه‌های دفاع مقدس گفت: با نگاهی به تمامی ابعاد، اگر پیشرفتی حاصل شده، مدیون دفاع مقدس است. در همین دوازده روز اخیر – این دوازده روز دفاع مقدس – باور شخصی من این است که اگرچه از نظر مدت زمان محدود بود و تنها دوازده روز درگیری و جنگ به طول انجامید، اما بار دیگر عظمت ایران، قدرت ایران و اقتدار موجود در این کشور را به دنیا اثبات کرد. پیشرفت‌های حاصل شده در نیروهای مسلح، تماماً مرهون تجارب دفاع مقدس است. در حوزه پزشکی، اگر وارد شوید – به دلیل پروژه‌هایی که در دست داریم – واقعاً مشاهده خواهید کرد که این کلان‌پروژه‌ها و حتی صدا و سیما در دوران دفاع مقدس متحول شدند. ورزش ما و سینمای ما نیز متحول گردید؛ بسیار جالب است که سینمای ما اساساً در دفاع مقدس دگرگون شد و جوانانمان باور کردند.

کارگر با اشاره به نقش مردم و هوشیاریشان افزود: امروز که نگاه می‌کنیم، وجود مقام معظم رهبری و این اتفاقی که در این دوازده روز افتاد، به‌عنوان نقطه درخشان یک حماسه بزرگ در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. با وجودی که همه فرماندهان هدف قرار گرفتند و اکثر دانشمندان هسته‌ای که به شهادت رسیدند، اما پس از نیم ساعت یا یک ساعت، مقام معظم رهبری با تدبیری که به خرج دادند، حاضر شدند و فرماندهان جدیدی تعیین شد. مردم با چه هوشمندی و آگاهی آماده شدند و یاد آن دفاع مقدس افتادند. هر آنچه امروز می‌خواهیم نشان دهیم، ریشه در دفاع مقدس دارد؛ از هیچ، به همه چیز رسیدیم. امروز می‌بینیم که دنیا ایستاده تا جلوی پیشرفت علمی ما و جلوی پیشرفت جوانان ما را بگیرد. لذا می‌خواهم به شما بگویم به همین دلیل است که آقا فرمودند دفاع مقدس حق حیات دارد. در دفاع مقدس حق حیات بود - آنانی که سن و سالشان می‌رسد می‌دانند مردم چگونه ایستادگی کردند - زیرا امروز شما وحدتی را می‌بینید که این وحدت از کجا نشئت می‌گیرد؟ از همان وحدتی که در موضوع دفاع مقدس وجود داشت.

برنامه ها و ستادهای بزرگداشت هفته دفاع مقدس

او در ادامه و در پاسخ به پرسش مجری درباره برنامه‌های چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با اشاره به شکل‌گیری ساختار منسجم ستادهای بزرگداشت دفاع مقدس در کشور، گفت: از سال ۱۳۹۹ و با فرارسیدن چهلمین سالگرد دفاع مقدس، ستادهای بزرگداشت در سراسر کشور ساختار گرفتند. امروز ۴۷۷ ستاد در سراسر کشور فعالند که ۱۸ ستاد در نیروهای مسلح، ۲۸ ستاد در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و سایر ستادها در سطح استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و نهادهای مردمی حضور فعال دارند. در هفته دفاع مقدس سال جاری، قریب به ۱۳۰۰ برنامه در سراسر کشور اجرا خواهد شد و ۵۹۰۰ برنامه تعریف شده است. از این میان، ۲۹۴ برنامه متعلق به نیروهای مسلح و ۹۹۲ برنامه توسط وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور اجرا می‌شود. محور اصلی این برنامه‌ها، معرفی جذاب، مستند و الهام‌بخش فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برای نسل جوان و نوجوان است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه ۱۲ روزه اخیر و پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: جوانی که دفاع مقدس را مستقیماً لمس کرده، با جوانی که ایثار و شهادت را تنها در کتاب‌ها و رسانه دیده است، چه تفاوتی دارد و این تجربه مستقیم چه برکاتی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟ در دفاع مقدس، ما صرفاً با رژیم بعثی نمی‌جنگیدیم، بلکه با استکبار جهانی در تقابل بودیم. در آن دوره، دشمنان علیه ما هم جنگ رسانه‌ای داشتند، هم جنگ شناختی، هم جنگ نظامی، هم جنگ اطلاعاتی و به اصطلاح جنگ نرم. امروز نیز این رویداد دوازده روزه، یک جنگ ترکیبی بود؛ تنها به جنگ نظامی محدود نمی‌شد و بمباران‌ها صرفاً نظامی نبودند، بلکه بمباران رسانه‌ای نیز علیه این کشور صورت گرفت و مهم‌تر آنکه هدف، تأثیرگذاری بر اذهان جوانان و مردم بود. ما در این جنگ دوازده روزه دریافتیم نقاط ضعف و قوتمان کجاست. نسل جوان نیز به همین درک رسید.

جلوگیری از فراموشی و تحریف

وی با اشاره به شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» در ادامه سخنانش گفت: ویژگی‌های مهم برنامه، درگیرسازی احساس و هیجان نسل جوان همراه با تقویت بینش تاریخی و راهبردی آنان است. یکی از مسائل مهمی که هم امام راحل اشاره داشتند و هم مقام معظم رهبری – که در تقریباً همه فرمایشاتشان و حتی در جلسات خصوصی نیز بر آن تأکید فرمودند – جلوگیری از تحریف است. دو مأموریت مهم را ایشان بارها فرمودند: یکی اینکه نگذارید دفاع مقدس فراموش شود، و دوم اینکه نگذارید دفاع مقدس به انحراف برود و تحریف شود. لذا رویکرد برنامه‌های ما بهره‌گیری از فناوری و رسانه‌های نوین است.

او همچنین به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR)، هوش مصنوعی و متاورس برای روایت دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: نسل امروز با این فناوری‌ها زندگی می‌کند؛ لذا ضروری است که انتقال مفاهیم دفاع مقدس نیز با زبان و ابزار روز صورت گیرد. لذا توجه بیشتری به دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش داشته‌ایم که ان‌شاالله این کار ادامه یابد. یکی دیگر از اهداف، مردمی‌سازی این برنامه‌ها است.

مقابله بی‌مانند در حوزه رسانه، در مقابل غولهای رسانه‌ای دنیا

کارگر افزود: خیلی از تبلیغاتی که دشمن کرده بود و به قول معظم له، خودشان را بزک کرده بودند، معلوم شد. الان دیدم تلویزیون برنامه‌ای گذاشته که نشان می‌دهد افرادی که از خارج از کشور برگشته‌اند و با چه ذهنیتی به داخل آمده‌اند. همین صداوسیما و رسانه‌های کشور که در دست همین جوانان و نوجوانان است، واقعاً حماسه بزرگی آفریدند. نیروهای مسلح وظیفه‌شان بود که دفاع کنند و وظیفه‌شان بود که حمله کنند که آن هم حماسه بزرگی بود. در حوزه رسانه، ما کار بی‌مانندی انجام دادیم. در مقابل، این همه امپراتوری رسانه‌ای و غول‌های رسانه‌ای دنیا علیه ما بودند، ولی ما توانستیم مردم دنیا را به خیابان‌ها بیاوریم. این خیلی مهم است؛ نه فقط مردم خودمان، بلکه مردم دنیا به خیابان‌ها آمدند.

او ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که جوانان ما امروز به ماهیت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی پی برده‌اند، همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند. ایشان اشاره کردند: مذاکره؟ مگر ما مذاکره نمی‌کردیم؟ ما تا دور ششم مذاکره پای میز نشستیم، اما به ما حمله کردند. الان آمده‌اند می‌گویند بیایید مذاکره کنید، و قبل از مذاکره، تعیین تکلیف کرده‌اند که این مذاکره چه شرایطی داشته باشد!

سردار کارگر افزود: باید کاری کنیم تا نوجوان و جوانان، همان‌گونه که ما دفاع مقدس ۸ ساله را درک کردیم، آنان نیز این حماسه را بفهمد و لمس کند. یکی از مأموریت‌هایی که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت داشتیم، این بود که به ما مأموریت دادند بیاییم اتفاقات جنگ دوازده روزه را ثبت و ضبط کنیم. ما بیشترین استفاده‌ای که کردیم از جوانان و نوجوانان بود. این‌ها رفتند برای ما فیلمبرداری کردند و آوردند، اما در مرحله تدوین از افراد باتجربه استفاده کردیم. آمدیم و این‌ها در حال تدوین شدن است به عنوان تاریخ جنگ دوازده‌ روزه، مانند آن شصت و چهار پروژه کلانی که انجام شد. در بنیاد حفظ آثار، اکثر افرادی که اکنون مسئولیت دارند و کار می‌کنند، متعلق به دهه پنجاه و دهه شصت هستند.