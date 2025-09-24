صلواتی: ۳ پروژه‌ زیرساختی اصفهان در آستانه تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صلواتی با اشاره به پیشرفت قابل توجه در سه پروژه مهم استان شامل تعریض پل قمصر، احداث باند دوم محور اردکان – چوپانان – جندق – دامغان و دومین بخش عملیات تعریض پل قمصر، واقع در نزدیکی آزادراه قم–کاشان–اصفهان، اظهار کرد: این پروژه با موفقیت اجرا شده و این پروژه کلیدی در آستانه تکمیل قرار دارد.
وی با اشاره به هدف این پروژه مبنی بر ایجاد دسترسی ایمن و مستقیم به شهرهای کاشان، قمصر و اصفهان، اضافه کرد: این پروژه نقش مهمی در کاهش ترافیک، کوتاهشدن مسیر و افزایش سرعت عبور و مرور ایفا میکند. با اجرای این طرح، خودروها میتوانند بدون توقف و بهصورت ایمن گردش کنند و طول خطوط کاهش مییابد. این اقدام علاوه بر ارتقای ایمنی جادهای، زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی منطقه را نیز فراهم میکند.
مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان افزود: تکمیل تعریض پل قمصر، بهویژه در ایام پرتردد خرداد ماه، گامی مهم در افزایش ایمنی و تسهیل تردد در مسیرهای اصلی کاشان و شهرهای اطراف خواهد بود.
۵۰ درصد پیشرفت در احداث باند دوم محور اردکان – چوپانان – جندق – دامغان
مجری کل طرحهای زیربنایی استان اصفهان همچنین از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات احداث باند دوم محور اردکان – چوپانان – جندق – دامغان خبر داد و گفت: این پروژه ۲۸ کیلومتری یکی از شریانهای اصلی ترانزیتی شمال–جنوب کشور است.
صلواتی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش تصادفات، موجب تسهیل جابهجایی بار و مسافر، کاهش هزینههای حملونقل، توسعه گردشگری مناطق کویری چوپانان و مصر و رونق معادن و صنایع مرتبط خواهد شد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا میکند.
پیشرفت عملیات اجرایی در بزرگراه پیامبر اعظم
در خصوص بزرگراه پیامبر اعظم به طول ۳۲ کیلومتر، صلواتی از پایان عملیات آسفالت در بخش میانی مسیر خبر داد و اعلام کرد که سطح راه آماده تردد است.
وی ادامه داد: بتنریزی بخش شمالی دیوار پل اصلی در حال اجراست و پلها نیز در مراحل پایانی بتنریزی قرار دارد. همچنین اجرای پایههای نیوجرسی پل در بخشی از مسیر تکمیل شده و ادامه عملیات در دست انجام است.
صلواتی با اشاره به نقش این بزرگراه در تسهیل ترافیک و ارتقای ایمنی مسیرهای پرتردد منطقه، پیشبینی کرد که با بهرهبرداری کامل، جابهجایی بار و مسافر به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت.
