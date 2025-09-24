به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر و آئین تکریم و معارفه بخشدار بردخون در سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: بندر دیر به عنوان اولین شهرستان در استان بوشهر، توانسته تکلیف تمامی ارکان سیاسی خود، از معاونان فرماندار تا بخشداران را مشخص کند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با بیان اینکه تکریم و معارفه‌ها امری عادی برای مسؤولان است، بیان کرد: استاندار بوشهر، دست فرمانداران را در انتخاب این مسئولیت‌ها باز گذاشته و استانداری در انتخاب گزینه‌ها دخالتی نداشته است بلکه این انتخاب‌ها قاعده‌مند و در چارچوب استفاده از ظرفیت نیروهای بومی شهرستان‌ها بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بخشداران در استان، بیان کرد: از ۴۳ بخشدار زن در کل کشور، ۴ نفر در استان بوشهر منصوب شده‌اند.

اخلاقی افزود: از ۲۷ بخشداری موجود در استان، تاکنون ۲۰ بخشدار منصوب شده‌اند که ۷۵ درصد از این افراد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند.

وی همچنین به وضعیت معاونان فرماندار در استان اشاره کرد و گفت: از ۲۳ پست معاونت فرماندار، ۱۷ نفر تاکنون منصوب شده‌اند که از این میان، ۱۵ نفر مرد و ۲ نفر خانم هستند و تحصیلات ۱۵ نفر از آنها در مقطع فوق لیسانس و دکترا است.

اخلاقی خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۳ پست مدیریت سیاسی در استان بوشهر، ۶۷ پست معادل حدود ۸۰ درصد، منصوب شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در تکمیل کادر مدیریتی سیاسی استان است.

وی با تاکید بر اینکه دولت وفاق ملی فرصتی را برای خدمتگزاری نیروهای شایسته، فارغ از طیف فکری، فراهم کرده است، از خدمات بخشدار سابق بردخون تجلیل کرد.

اخلاقی، سرپرست جدید بخشداری بردخون را از نیروهای شایسته بخشداری شهرستان دانست و خواستار نهایت همکاری و پشتیبانی مجموعه شهرستان از وی شد.

وی با اشاره به کسب رتبه اول کنکور زبان‌های خارجی توسط علیرضا اسمعیلی، دانش‌آموز بخش بردخون، این موفقیت را افتخاری برای بخش بردخون، شهرستان دیر و استان بوشهر دانست.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر، تاکید کرد: چنین افراد و دانش‌آموزانی باید به عنوان الگو معرفی شوند.

وی بیان داشت: باید به دانش‌آموزان آموخت که یک فرد روستایی نیز با وجود تمام مشکلات و دغدغه‌ها، قادر به کسب رتبه برتر کنکور است.

اخلاقی با اشاره به تاریخ شهرستان دیر، گفت: این شهرستان همواره زادگاه فرزندان بزرگی بوده است و این دانش‌آموز نخبه نیز یکی از آنهاست.

وی به ظرفیت‌های بخش بردخون اشاره کرد و آن را در سطح استان از نظر منابع انسانی، تاریخ پرافتخار در حوزه‌های مقاومت، هنر، ادبیات و فقاهت، سرآمد دانست.

در این آئین از خدمات مهدی فاریابی تجلیل و عبدالعزیز ابراهیمی به عنوان سرپرست بخشداری بردخون منصوب شد.